Fabrizio Corona e Nina Moric insieme / Video, bagno in piscina per i due ex: "Ricominciamo per Carlos"

Nina Moric ha pubblicato pochi minuti fa un video insieme a Fabrizio Corona. I due, insieme in piscina, svelano: "Ricominciamo per nostro figlio Carlos"

09 agosto 2018 Anna Montesano

Nessuno avrebbe creduto di ritrovarli di nuovo così, complici, fianco a fianco, intenti a nuotare in piscina insieme, invece è proprio ciò che appare nell'ultimo video postato su Instagram da Fabrizio Corona e Nina Moric. I due ex sono in vacanza insieme e la complicità è davvero tanta. Messa da parte la rabbia, gli scontri e le diatribe da ex, Fabrizio e Nina ricominciano e tutto per il bene di loro figlio, Carlos. Il video pubblicato da poco, Fabrizio Corona si inquadra e con un bel primo piano inizia a parlare. Al suo fianco compare subito Nina Moric che si appoggia sulla sua spalla, inizia a canticchiare e a guardarlo intensamente. “Sto partendo, che poi non ci vediamo domani”, esordisce Fabrizio. E la Moric fa subito del sarcasmo, immaginando di non vederlo per un po'.

NINA MORIC E LE PAROLE SULL'EX FABRIZIO CORONA

Corona però smentisce “No, ci vediamo, ci vediamo” e la modella croata replica “Speriamo…” sorridendo. Sorrisi e ironia a parte, Fabrizio e Nina parlano subito dei giorni trascorsi insieme, specificando come il tutto sia stato fatto per la felicità di Carlos. Nina Moric, dal canto suo, sente di dover aggiungere altro e infatti prende parole, ammettendo: “Per nostro figlio, che è l’unica cosa che conta nella vita nonostante problematiche e discussioni del passato. Credo che sia la volta buona, si ricomincia per il bene del nostro cucciolotto…”. Infine Corona afferma: “Che viene prima di tutto, quindi prima la famiglia”. Nina Moric conclude, in versione british: “Family First”.

