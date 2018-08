Federico Chimirri, chi è il nuovo fidanzato di Silvia Provvedi? / Dopo Uomini e Donne conquista l'ex di Corona

09 agosto 2018 Anna Montesano

Federico Chimirri

Nelle ultime ore non si parla d'altro: il gossip del momento riguarda Silvia Provvedi e la rottura con Fabrizio Corona. La bella mora de Le Donatella, che con l'ex re dei paparazzi ha avuto una storia lunga e tormentata, avrebbe già ritrovato l'amore, a soli pochi giorni dalla loro rottura. Il fortunato, secondo le indiscrezioni, è Federico Chimirri, che il pubblico di Uomini e Donne ben ricorderà. Federico ha infatti partecipato al dating show di Maria De Filippi in veste di corteggiatore e solo pochi mesi fa, quando sul trono c'era Nilufar Addati. È stato anche protagonista di alcuni interventi e di esterne, poi però è andato via quando l'interesse della tronista si è sposato altrove (sappiamo com'è finita questa vicenda). Pare che sia ora proprio lui ad aver conquistato Silvia, che pare sia tra i papabili concorrenti del Grande Fratello Vip 3.

CHI È FEDERICO CHIMIRRI

Ma chi è Federico Chimirri, il ragazzo che pare abbia conquistato il cuore della bella Silvia Provvedi? Federico ha 22 anni ed è un Deejay. Non si sa molto di lui ma, sicuramente, ne sapremo di più nei prossimi giorni. Intanto al Vicolodellenews è di recente arrivata una segnalazione su Silvia e Federico. Ecco quanto si legge: “Ciao ragazze indovinate chi ho incontrato insieme al Pineta Club di Formentera? Federico Chimirri e Silvia Provvedi e i due sembravano piuttosto intimi… purtroppo non sono riuscita a fargli delle foto, ma ho visto che ne facevano a iosa e le troverete sicuramente sui social.” Insomma, sembra che l'amore sia sbocciato...

