Festival di Sanremo 2019 / Paola Cortellesi e Beppe Fiorello al fianco di Claudio Baglioni? Le anticipazioni

Festival di Sanremo 2019: Paola Cortellesi e Beppe Fiorello saranno alla conduzione al fianco di Claudio Baglioni? Ecco tutte le ultime indiscrezioni sulla kermesse

09 agosto 2018 Anna Montesano

Claudio Baglioni, per il secondo anno consecutivo condurrà il Festival di Sanremo, sta lavorando per completare la squadra che lavorerà al suo fianco. Non ci saranno infatti psul palco dell’Ariston Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, scatta quindi la caccia al toto nome per capire chi ci sarà da martedì 5 a sabato 9 febbraio accanto a lui. Il portale del Fatto Quotidiano indica in Paola Cortellesi il vero sogno di Baglioni. Per la Cortellesi non si tratterebbe di un debutto assoluto, la comica era infatti nel cast fisso dell’edizione 2004 condotta da Simona Ventura. Logicamente parliamo solo di voci anche se la direzione presa sembra che porti proprio alla Cortellesi. Riguardo invece l'opzione maschile la voce circolata con grande insistenza è quella di Beppe Fiorello.

BEPPE FIORELLO ALLA CONDUZIONE?

L’attore siciliano, fratello di Rosario Fiorello, già nella scorsa stagione smentì, un’intervista a Il Secolo XIX , la situazione lasciano però una porta aperta: “E’ una cosa che si ripete ogni anno. Certamente fare il Festival con Baglioni sarebbe un onore, ma non lo so, è un discorso complicato". Ricordiamo, infine, che l’ufficio stampa Rai, ha confermato interessanti novità in vista del prossimo anno con la ferma intenzione di investire di più sulle Nuove Proposte. Per loro, quattro appuntamenti preserali e due in prime-time (il 20 e il 21 dicembre) su Raiuno e in contemporanea su Radio 2: un vero e proprio evento che porterà ventiquattro talenti «under 36» a battersi per una ghiottissima. Per la prima volta dopo tanto tempo, infatti, i due vincitori della competizione gareggeranno direttamente con i Big.

