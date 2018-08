Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati?/ Dall'assenza a Temptation Island 2018 alle foto sparite

Sicuramente non sarà stato un video a mettere in crisi Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ma sembra che gli indizi sulla rottura siano ormai diventati prove evidenti, ecco cosa è successo

09 agosto 2018 Hedda Hopper

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

"Filippo, abbiamo un video per te", non ne conosciamo il contenuto ma sembra che dentro possa esserci la causa che lo avrebbe portato alla rottura con Pamela Camassa. Il conduttore di Temptation Island 2018 è pronto per un altro anno tra impegni e lavoro in tv ma, a quanto pare, quello che si porta dentro è una vera e propria crisi con la sua storica compagna. Secondo gli ultimi rumors sembra proprio che Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si siano lasciati. I due stavano insieme ormai da dieci anni ma non hanno mai annunciato un passo avanti nella loro relazione che siano essi figli o un matrimonio, sarà questa la presunta causa della rottura della coppia? Al momento non ci sono conferme e nessuno dei due ha rivelato niente a riguardo ma basta guardare i loro profili social per capire che qualcosa è cambiato. I due non si vedono insieme ormai da mesi e su Instagram sono sparite le foto che li ritraevano tra baci, coccole e sguardi. Nessun riferimento al proprio compagno/a ma questo non è l'unico indizio.

TRE INDIZI FANNO UNA PROVA...

Solitamente Pamela Camassa e Filippo Bisciglia non si separano molto a lungo e anche quando lui parte per un mese per la Sardegna per mettere insieme le riprese di Temptation Island lei lo segue. Se non rimane per tutto il tempo ha comunque il modo di fermarsi per qualche giorno con tanto di foto social e dediche romantiche ma quest'anno non è stato così e proprio questo ha fatto scattare il campanello d'allarme. A confermare i rumors che circolavano in rete da un po' sono arrivati i "Sussurri fra divi" di Diva e Donna che sul nuovo numero rilancia: “I due, che si sono conosciuti a Cortina nel 2008, non hanno mai confermato né smentito le voci di crisi, ma di fatto non si vedono insieme da mesi e ormai nessuno dei due parla di progetti futuri”.

