GROSSO GUAIO A CHINATOWN/ Su Rai Movie il film con Kurt Russell (oggi, 9 agosto 2018)

Grosso guaio a Chinatown, il film in onda su Rai Movie oggi in seconda serata. Nel cast ci sono Kurt Russell, Dennis Dun e Kim Cattrall, alla regia John Carpenter's.

09 agosto 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in seconda serata su rai movie

NEL CAST ANCHE DENNIS DUN

Grosso guaio a Chinatown, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 9 agosto 2018 alle ore 22,40. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1986 da Jarry L. Franco con alla regia John Carpenter's mentre il soggetto è la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da Gary Goldman, David Z. Weinstein e W. D. Richter. Nel cast sono presenti Kurt Russell, Dennis Dun, Kim Cattrall, Victor Wang, James Hong e Kate Burton. Siamo nella città di San Francisco agli inizi degli anni 80. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GROSSO GUAIO A CHINATOWN, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Un uomo di nome Jack sta accompagnando il proprio amico di origini cinesi Wong presso l'aeroporto della città per andare a prendere la fidanzata di quest'ultimo appena arrivata da un lungo viaggio proveniente dalla Cina. Tuttavia i due uomini dovranno fare i conti con una pericolosa banda cinese operante sul territorio che di fatto rapisce la giovane donna per destinarla al traffico del mercato sessuale particolarmente remunerativo in questo specifico periodo. Jack e Wong cercano in ogni modo di contrastare i componenti della banda ma non possono fare altro che seguirli presso Chinatown dove è in atto il funerale di un boss mafioso. L'intrusione durante il funerale non farà altro che scatenare una vera e propria lotta tra bande rivali che viene bloccata dall'arrivo di tre potentissimi guerrieri in possesso di straordinari poteri soprannaturali e conosciuti con il nuovo nome di Tuono, Pioggia e Fulmine. A quanto sembra i tre combattenti sono stati inviati da una sorta di stregone conosciuto con il nome di Lo Pan proprio per catturare la ragazza di Wong. Quest'ultimo ritorna insieme a Jack presso il locale gestito dallo zio il quale gli parla di una vecchia leggenda che permetterebbe al vecchio Lo Pan di reincarnarsi grazie al sacrificio di una donna con occhi particolari proprio come nel caso della ragazza di Wong. I due amici insieme allo zio di Wong e una serie di conoscenti si organizzeranno per mettere in atto una missione di salvataggio che prevede l'accesso in un mondo sotterraneo fatto di tanta leggenda in magia ritrovandosi a combattere con entità al di sopra delle proprie possibilità. il loro intervento sarà necessario anche per evitare che possa tornare sulla terra uno spirito malvagio che metterebbe tutto a rischio.

