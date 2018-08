GERARDO GRECO NUOVO DIRETTORE DEL TG4/ Foto: "Grazie a Mediaset che mi ha accolto a braccia aperte"

Gerardo Greco nuovo direttore del Tg4: con cui ci sarà Rosanna Ragusa nelle vesti di condirettore. Mauro Crippa annuncia: "in atto una vera rivoluzione".

09 agosto 2018

Gerardo Greco non nasconde la voglia di tuffarsi nella nuova avventura professionale. Dopo aver lavorato per gran parte della sua carriera nei corridoi della Rai, da domani, venerdì 10 agosto, sarà il nuovo direttore del Tg4. Un incarico importante e di grande responsabilità che, tuttavia, non spaventa affatto il giornalista che, per anni, ha condotto anche la trasmissione di Raitre “Agorà”. Dopo aver aspettato l’annuncio ufficiale da parte di Mediaset, Gerardo Greco ha ringraziato su Twitter la fiducia che gli sta dimostrando l’azienda affidandogli la direzione di un telegiornale importante come il Tg4. “Grazie a Mediaset che mi ha accolto a braccia aperte. Grazie alla Rai che mi ha dato tanto”, ha cinguettato il direttore ricevendo gli applausi del popolo del web che apprezza la sua serietà e professionalità (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Grazie a Mediaset che mi ha accolto a braccia aperte. Grazie alla Rai che mi ha dato tanto. https://t.co/nHQczbjJHN — Gerardo Greco (@gerrygreco) 9 agosto 2018

Gerardo Greco è il nuovo direttore del Tg4 e comincerà a lavorare da venerdì 10 agosto. Con lui ci sarà nel ruolo di condirettore Rosanna Ragusa. L’annuncio è arrivato direttamente da Mediaset che ha spiegato come l’arrivo di Gerardo Greco alla guida del Tg4 rappresenti l’inizio di una vera rivoluzione che coinvolgerà tutta Rete 4. Mauro Crippa, direttore Generale Informazione Mediaset, ha spiegato: “L'ingresso di Gerardo Greco alla guida del Tg4 anticipa un altro importante rinnovamento, quello di tutta Retequattro” – annuncia Mediaset – “Dalle prossime settimane metteremo in atto una vera e propria rivoluzione. Un nuovo access prime time, quattro nuovi programmi di informazione, attualità e divulgazione in prima serata. E questo nuovo Tg4. Sfide che potremo affrontare solo così, riorganizzando le nostre news per essere sempre più efficienti e più efficaci".

CHI SONO GERARDO GRECO E ROSANNA RAGUSA

Gerardo Greco, classe 1966, è laureato in Scienze Politiche e come giornalista ha lavorato prevalentemente in Rai. Nel corso della sua lunga e brillante carriera, il nuovo direttore del Tg4 è stato corrispondente dagli Stati Uniti da New York per il Tg2 e il Tg1 (2001-2013). Lo scorso anno ha condotto "Uno Mattina Estate" e dal 2013 al 2017 è stato al timone del programma "Agorà" su Rai3. Inoltre è stato anche direttore del Giornale Radio Rai e di Radio1. Rosanna Ragusa, invece, classe 1969, è laureata in scienze politiche ed un nome importante per Mediaset avendo guidato diverse testate giornalistiche dell’azienda l’agenzia interna NewsMediaset. E’ stata anche vicedirettore e poi condirettore di Videonews.

