Ghali/ Video, a Lecce il il ricordo del suo piccolo fan: "Ci ha lasciati questa mattina" (Battiti Live 2018)

Nella seconda tappa di Battiti Live 2018, Ghali si è esibito sulle note di Cara Italia e Habibi, ma ha inoltre lanciato un messaggio a un suo fan scomparso poche ore prima.

09 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Ghali torna sul palco di Battiti Live 2018 per la seconda tappa di Lecce. Anche in questo caso, il cantante italio-tunisino si esibirà portando in scena alcuni fra i suoi brani più celebri, fra i quali Cara Italia e Habibi. Il rapper, che attualmente è impegnato con i preparativi per il tour che partirà il prossimo ottobre e che conterà in tutto 13 tappe, ha ammesso di vedere nell'entusiasmo del pubblico di Lecce un banco di prova proprio in vista dei concerti che realizzerà in autunno: "Sono contento, è anche un ottimo test per il tour", ha rivelato infatti Ghali in un'intervista rilasciata a Norbaonline, nella quale ha inoltre confessato di aver notato una crescita di consensi dalla prima tappa di Ostuni alla seconda di Lecce: "La scorsa volta ero venuto in concomitanza con l'uscita dell'album, quindi hanno avuto abbastanza tempo per metabolizzarlo ed essere preparati - ha rivelato il rapper - È un pubblico caldissimo".

IL MESSAGGIO CHE HA EMOZIONATO I FAN

Nel corso della seconda tappa di Battiti Live 2018, Ghali ha emozionato tutti: il rapper italo tunisino ha infatti dedicato la sua esibizione a un ragazzo scomparso solo poche ore prima, scatenando la commozione dei presenti. Ecco le sue dichiarazioni: "Voglio dedicare quest’esibizione a Nevio, 11 anni, che ci ha lasciati questa mattina", ha dichiarato Ghali sul palco allestito in piazza Libertini a Lecce, così come si legge sulla Gazzetta del Mezzogiorno; il rapper, inoltre, poco dopo ha aggiunto il suo speciale augurio a chi, in questo momento, sta vivendo un periodo complicato: "Un pensiero per tutte quelle persone che stanno passando un momento di difficoltà, vorrei mandare loro un po’ di energia". In attesa di assistere alla sua esibizione, vi segnaliamo, a questo link, in video in anteprima della performance realizzata da Ghali nel corso della seconda tappa in onda questa sera.

IL DUETTO CON JOVANOTTI

In un'intervista concessa a Norbaonline nel backstage della tappa di Lecce di Battiti Live 2018, Ghali ha ricordato le emozioni vissute lo scorso luglio sul palco del Forum di Assago, dove ha avuto la possibilità di duettare con Jovanotti sulle note di Cara Italia. Ecco le sue parole: "Sono stato al forum di Assago a vederlo tre volte (...) alla quarta volta mi ha chiamato per fare un duetto, ha rivisitato a suo modo Cara Italia ed è stato fantastico", ha ricordato il rapper, che lo scorso 4 luglio, proprio nel corso dell'ultima tappa della tournée "Oh vita!" del cantante romano, ha sorpreso tutto il pubblico accorso al forum Assago con un duetto inatteso. I due, infatti, non avevano mai collaborato prima dello scorso 4 luglio, ma, nei pesi precedenti, entrambi avevano manifestato in diverse occasioni di essere legati da una reciproca stima.

