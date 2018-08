Giusy Ferreri e Takagi & Ketra / Secondo figlio per la cantante dopo l'ultimo successo? (Battiti Live)

Giusy Ferreri e Takagi & Ketra con la loro "Amore e Capoeira" faranno ballare la piazza di di Battiti Live 2018, in onda su Italia 1. Ecco le ultime rivelazioni della cantante

09 agosto 2018

Giusy Ferreri e Takagi & Ketra

La cantante Giusy Ferreri sta vivendo un'altra estate da protagonista grazie alla sua Amore e capoeira, insieme a Takagi e Ketra. Intanto, dopo lo stop dovuto per la maternità con la nascita a settembre di Beatrice, è in giro per l’Italia con il suo tour “Girotondo live.” La Ferreri sarà stasera uno dei protagonisti a Battiti Live che andrà stasera in onda su Italia Uno con la tappa pugliese. Famiglia Cristiana, in una lunga intervista, ha raccolto alcune dichiarazioni della cantante che ha spaziato dal privato all'aspetto musicale. Riguardo la vita privata sulla piccola Beatrice dice: "È la cosa più bella, non mi immaginavo lo fosse così tanto. Per anni pensavo all’idea di avere un bambino, ma era un pensiero lontano, un desiderio celato, credevo sarebbe stato difficile avere un figlio con il lavoro che faccio. Invece le cose sono state più semplici di come le immaginavo."

GIUSY FERRERI MAMMA PER LA SECONDA VOLTA?

Giusy Ferreri continua: "Beatrice mi ha portato un grandissimo amore, un sentimento più intenso di quello provato prima per chiunque altro. Ha dieci mesi, è così piccola, così delicata. E poi mi dà tanta energia che mi aiuta a vivere meglio le cose, esco di casa con una carica di adrenalina e la voglia di tornare per godermi mia figlia". Beatrice non dovrebbe avere a breve una sorellina o un fratellino, la cantante spiega il perchè: "Mi sono sempre piaciute le famiglie numerose, anche se io sono cresciuta a Vigevano solo con un fratello. Però ho 39 anni e per un po’ voglio dedicarmi solo alla musica. Ma vedremo che cosa mi porterà il destino". Interessanti anche le considerazioni sui talent: "Sono un’eccellente fucina di talenti. Io ho un ottimo ricordo di X Factor, e difendo questa nuova realtà che sta portando diversi nomi – come Marco Mengoni, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Francesca Michielin solo per citarne alcuni – a fare dei bei percorsi artistici".

