Grande Fratello Vip 2018 / Zoe Cristofoli e Silvia provvedi : l'ex e la nuova fiamma di Corona nel cast?

09 agosto 2018 Anna Montesano

Grande Fratello Vip (Logo)

Finalmente la data è stata fissata: il Grande Fratello Vip 3 avrà inizio il 24 settembre. Ilary Blasi è pronta a riprendere il suo posto nel noto dtufio di Canale 5, prima però c'è da definire il cast che ormai sta finalmente prendendo forma. Sembra quasi certa la presenza di Francesco Monte che, dopo la dis-avventura all'Isola dei Famosi 2018, avrebbe superato i provini del GF Vip, come fa sapere il settimanale Chi. Intanto, molto vicina al fare il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia, sarebbe anche Silvia Provvedi che pare in questa avventura voglia essere accompagnata dalla sorella Giulia. Il duo de Le Donatella sarebbe quindi molto vicino al sì, ma nella Casa Silvia potrebbe trovare una sorpresa non proprio piacevole. Stando alle ultime indiscrezioni, l'ex di Fabrizio Corona potrebbe ritrovarsi in Casa con quella che pare essere la nuova fidanzata dell'ex re dei paparazzi.

ANCHE MARCO CARTA TRA I CANDIDATI...

Anche Zoe Cristofoli è una delle candidate al Grande Fratello Vip 3. La nuova fiamma di Fabrizio Corona potrebbe entrare nella Casa e trovarvi l'ex Silvia Provvedi. Inevitabili, in quel caso, scintille tra le due. Anche Marco Carta potrebbe essere uno dei papabili concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Reduce da un momento di salute complicato, che l'ha visto per giorni in ospedale, il cantante potrebbe rimettersi alla prova e, al settimanale Nuovo Tv, fa sapere: "Non volevo fare l'Isola e l'ho fatta, ho cambiato idea. La stessa cosa è avvenuta per Tale e Quale Show. Ad oggi il GF Vip non è assolutamente nei miei piani, ma nella vita non si può mai dire".

