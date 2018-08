Inga Lindstrom - Una sorpresa dal passato / Su Canale 5 il film con Nele Kiper (oggi, 9 agosto 2018)

09 agosto 2018 Matteo Fantozzi

La programmazione televisiva di Canale 5 prevede Inga Lindstrom una sorpresa dal passato per il pomeriggio di questo giovedì 9 agosto 2018 a partire dalle ore 16:30. Si tratta di un film televisivo di genere sentimentale che è stato prodotto nel 2017 in Germania e che viene mandato in onda in prima tv su Canale 5. La regia è stata curata da Ulli Baumann, il soggetto è tratto dai racconti della celebre scrittrice di origini svedesi mentre nel cast sono presenti attori abbastanza noti anche al pubblico italiano come nel caso di Nele Kiper, Alexander Gier, Wookie Mayer, Wolfgang Hantsch e Nora Binder.

INGA LINDTROM, LA TRAMA DEL FILM

In una cittadina tedesca un uomo di nome Soren si è lanciato nel business dei profumi mettendo in piedi una piccola ma dinamica ditta di produzione di profumi. Ha deciso di costituire una sorta di società con la propria sorella Saga la quale ha come principale attività quella di designer di arredamenti per interni. Il loro sogno nel cassetto è quello di riuscire ad avere un enorme successo con questa ditta imponendosi non solo nel mercato Nazionale ma anche in qualsiasi parte del mondo. Decisi a perseguire con ogni metodo questo genere di obiettivo i due fratelli si convincono che occorre una testimonial che possa dare visibilità ai loro prodotti al momento poco conosciuti. Non potendo contare su straordinarie disponibilità economiche i due sono costretti a scegliere tra personaggi famosi ormai non più in voga come nel caso della cantante Elsa che nel proprio passato vanta numerosi successi anche se è da un po' di tempo che non è più riuscita ad imporsi all'attenzione del grande pubblico con nuove canzoni. I due fratelli allacciano i contatti con la cantante e riescono a stipulare un contratto che loro sperano possa essere trampolino di lancio di numerosi successi in un futuro prossimo. Questo dà modo ai due di avere continui confronti con la cantante venendo a conoscenza di interessanti chicche relative al suo passato. Nello specifico i due scoprono che la cantante ha avuto una storia d'amore in gioventù con il loro padre il quale attualmente dopo la morte della prova amata moglie si è ritirato ad una vera e propria vita ermetica lontano dalla società ed emozioni. I due si daranno da fare per riuscire a far rinascere l'amore tra Il loro papà è la cantante. Ci riusciranno?

