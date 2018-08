Insider - Dietro la verità/ Su Iris il film di Michael Mann con Al Pacino (oggi, 9 agosto 2018)

Su Iris va in onda Insider - Dietro la verità in prima serata. Il film è stato diretto da Michael Mann con nel cast Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer, Diane Venora e Debi Mazar.

09 agosto 2018 Redazione

Insider - Dietro la verità

Insider - Dietro la verità è un film di genere thriller-drammatico che va in onda su Iris per la prima serata di questo giovedì 9 agosto 2018 a partire dalle ore 21:00. Si tratta di una pellicola prodotta nel 1999 negli Stati Uniti d’America per la regia di Michael Mann, il soggetto è stato scritto da Marie Brenner mentre per l’adattamento della sceneggiatura c’è stata una cooperazione da parte dello stesso regista assieme a Eric Roth. Il montaggio è stato eseguito da William Goldenberg insieme a Paul Rubell e David Rosenbloom, le musiche della colonna sonora sono state composte da Pieter Bourke e Lisa Gerrard mentre la scenografia è stata curata da Brian Morris. Nel cast figurano grandi nomi come Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer, Diane Venora, Philip Baker Hall, Lindsay Crouse e Debi Mazar.

INSIDER - DIETRO LA VERITA', LA TRAMA DEL FILM

In una piccola cittadina americana vive un uomo di nome Jeffrey. Si tratta di un morigerato padre di famiglia che lavora per la maggior parte delle proprie giornate con l’obiettivo di non far mancare nulla alla propria moglie ed ai propri figli. In particolare Jeffrey lavora presso una multinazionale che si occupa della realizzazione e produzione di tabacchi destinati a tutto il mondo. Tutto sembra procedere per il verso giusto fino a che l’azienda non viene colpita da un crisi economica che richiede degli interventi immediati per riuscire a gestire questa fase quanto mai delicata. La dirigenza dell’azienda decide di apportare dei tagli ai costi di produzione e nel caso specifico vengono messi in lista una serie di licenziamenti tra i quali figura anche il nome dello stesso Jeffrey. Per lui questo licenziamento è un colpo durissimo in quanto è in atto il mutuo che è stato acceso per l'acquisto della casa presso la quale vive insieme alla propria famiglia. Insomma un brutto momento al quale deve assolutamente trovare quanto prima soluzione per non incappare in problemi ancora più seri. Il passare tantissimo tempo a casa fa crescere nell'animo dello stesso Jeffrey un forte sentimento di disgusto verso il comportamento che ha avuto una classe dirigente dell'azienda per la quale ha lavorato e dedicato tantissimi anni della propria vita. Un disgusto che poco alla volta si trasforma in un profondo odio che gli fa prendere in considerazione l'idea di denunciare una situazione irregolare che puntualmente si verifica all'interno della stessa azienda. In particolare è a conoscenza della composizione chimica delle sigarette vendute sul mercato internazionale che non sarebbe a regola di legge per cui dannosa per la salute delle persone. Della questione ben presto si occupa un importante giornalista americano di nome Lowell il quale avendo saputo dell'intenzione dell'uomo di denunciare quanto accade all'interno dell'azienda lo va a trovare per incoraggiarlo ad intraprendere questa strada magari confezionato una lunga intervista. I due dopo una discussione decidono di procedere verso questo percorso ben sapendo di come ci sarà da fare i conti con una battaglia giudiziaria e denigratoria senza precedenti. Infatti si troveranno a fare i conti con un vero e proprio colosso in grado di smuovere professionisti di qualsiasi genere per screditarli e farli apparire agli occhi della società come dei veri e propri mostri. Alla fine Jeffrey ed il giornalista riusciranno a far pubblicare almeno una parte dell'intervista in quanto lei enti televisive temono le denunce legali da parte della stessa azienda.

