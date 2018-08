Into the Sun/ Su Canale 20 il film con Matthew Davis e Takao Osawa (oggi, 9 agosto 2018)

In prima serata va in onda su Canale 20 il film Into the Sun con Matthew Davis, Takao Osawa, Eddie George, William Atherton, Juliette Marquis, Ken Low e Akira Terao.

09 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Into the Sun

Into the sun va in onda su Canale 20 per la prima serata di questo giovedì 9 agosto 2018 a partire dalle ore 21:00. Si tratta di una pellicola prodotta dalla casa cinematografica Franchise Pictures in collaborazione con la Steamroller Productions e la Destination Films nel 2005. La regia è stata affidata a Christopher Morrison mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati dal principale protagonista Steven Seagal con la preziosa collaborazione di Joe Halpin e Trevor Miller. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Stanley Clarke, la scenografia è stata ideata da Peter Hampton mentre i costumi indossati dagli attori sul set sono stati disegnati e confezionati da Tim Chappel. nel cast oltre al già citato principale protagonista sono presenti anche Matthew Davis, Takao Osawa, Eddie George, William Atherton, Juliette Marquis, Ken Low e Akira Terao.

INTO THE SUN, LA TRAMA DEL FILM

Siamo in Giappone e per la precisione della città di Tokyo dove la tranquillità sta per essere completamente stravolta da un clamoroso fatto dare le conseguenze decisamente drammatiche. Infatti il governatore della città viene brutalmente ucciso in pieno giorno con una scarica di proiettili che sa tanto di assassinio di stampo mafioso. Infatti il paese nipponico è alle prese con una stratificata organizzazione malavitosa che opera su più settori e che è nota a livello internazionale con il nome di yakuza. Gli agenti della polizia di Tokyo sono estremamente convinti che l'omicidio sia stato deciso da questa organizzazione malavitosa ma vista la rilevanza della situazione si decide di affiancare nelle indagini alcuni agenti americani inviati appositamente dall’FBI e dalla CIA. In particolare fanno il loro arrivo in Giappone l'esperto agente Travis con il giovane e dinamico Sean. Per loro la missione non è semplice anche perché Sean si dimostra molto superficiale nelle proprie operazioni a differenza di Travis che essendo un profondo conoscitore del Giappone e delle dinamiche che solitamente sono presenti, sa come muoversi al meglio. Le indagini procedono abbastanza a rallentatore in ragione di alcuni infiltrati all'interno della polizia di Tokyo e tra l'altro anche della stessa squadra che si sta occupando delle indagini. Poco alla volta Travis sarà in grado di stabilire un collegamento tra l'omicidio ed una potente capo dell'organizzazione mafiosa che sta gettando le basi per mettere in essere un traffico di droga tra la città di Tokyo e tutta la Cina. Un affare Insomma da svariati miliardi di dollari che non ammette alcun genere di interferenza tant'è che lo stesso Sean si farà corrompere per la rabbia del proprio collega. Alla fine Travis saprà trovare il percorso giusto per arrivare direttamente al capo dell'organizzazione e quindi smantellarla.

© Riproduzione Riservata.