Jennifer Lopez e Alex Rodriguez / Foto: vacanza a Capri e concerto improvvisato in un locale

Jennifer Lopez e il fidanzato Alex Rodriguez in vacanza a Capri. La cantante, dopo aver visitato Positano, improvvisa un concerto in un locale dell'isola

09 agosto 2018 Anna Montesano

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez

Jennifer Lopez e il fidanzato Alex Rodriguez, attraverso i social, hanno svelato la loro tappa italiana delle vacanze: l'isola di Capri. La cantante è sbarcata dal tender di un mega yacht l’8 agosto dopo aver fatto visita a Positano mandando in visibilio i tantissimi fan. Jennifer Lopez ha anche accennato a qualche nota in un locale, con il fidanzato pronto a riprendere il tutto e pubblicare il video su Instagram. Grande feeling tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez che stanno trascorrendo la seconda estate insieme di un rapporto che promette grandi cose. Intanto la cantante e attrice, attraverso un'intervista concessa di recente ad Harper’s Bazaar, ha fatto capire che all'orizzonte non c'è ancora il matrimonio: "Credo nel matrimonio, e mi piacerebbe invecchiare con qualcuno in una relazione seria. Ma per il momento non sto forzando nulla".

Jennifer Lopez e il fidanzato Alex Rodriguez: amore a gonfie vele

In realtà seguendo con attenzione l'evolversi della storia, non è affatto escluso che questo possa avvenire. Ricordiamo che sono due i figli lei, i gemelli Emme e Max, nati dalla storia con Marc Anthony, lo stesso vale per lui, due figlie, Ella e Natasha, avute dalla prima moglie, Cynthia Scurtis. Possiamo quindi parlare tranquillamente di una famiglia allargata che sembra davvero poter durare nel tempo. La coppia è accomunata da un sentimento sincero con l'idea che le bambine e la famiglia siano il punto cardine delle loro vite. Come sempre il tempo sarà giudice supremo, intanto i due si godono le vacanze su una delle isole più gettonate dai vip, Capri.

