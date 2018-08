LEZIONI DI ANATOMIA/ Su Canale Nove il film con Michael Patrick Carter (oggi, 9 agosto 2018)

Lezioni di anatomia, il film commedia in onda su Canale Nove oggi alle 21.15. Nel cast figurano Michael Patrick Carter e Brian Cristopher, alla regia Richard Benjamin. Il dettaglio.

09 agosto 2018

il film commedia in prima serata su Canale Nove

NEL CAST ANCHE BRIAN CHISTOPHER

Lezioni di anatomia, il film commedia in onda su Canale Nove oggi, giovedì 9 agosto 2018 alle ore 21,15. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 1994 con la regia di Richard Benjamin, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da John Mattson, le musiche della colonna sonora portano la firma di Michael Convertino, la scenografia è stata realizzata da Paul Sylbert ed i costumi che sono stati indossati dagli attori sul set sono frutto del lavoro di Theoni V. Aldredge. Nel cast di questo film sono presenti diversi attori piuttosto famosi come nel caso di Michael Patrick Carter, Brian Cristopher, Adam LaVorgna, Melanie Griffith, Ed Harris, Malcom McDowell e Casey Siemaszko. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LEZIONI DI ANATOMIA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Nella periferia di una città americana un gruppo di ragazzi adolescenti decide di mettere da parte tutti i loro risparmi per recarsi in città allo scopo di avere una prima esperienza con il mondo femminile ed in particolare vorrebbero pagare una donna per vederla nuda. Il loro viaggio si trasforma immediatamente in una peripezia in quanto dovranno fare i conti con un piccolo bulletto del luogo che praticamente ruba loro le biciclette e buona parte dei risparmi. Per fortuna vengono salvati da una prostituta di nome Eva la quale una volta capita la loro storia decide di soddisfarli in maniera parziale mostrando una piccola parte del suo corpo. Inoltre siccome ha appreso del furto delle biciclette decide di prendere la macchina del proprio tutore Cash per accompagnarli presso la casa dei genitori di uno dei ragazzi. Tuttavia anche questo viaggio diventa una vera e propria avventura in quanto la macchina presenta dei problemi meccanici per cui la donna si trova costretta a stare presso la casa di Frank e di suo padre, un integerrimo insegnante di matematica che ha dovuto fare i conti con la morte della propria amata moglie. Frank ben sapendo i principi del padre presenta Eva come una insegnante di anatomia dando così origine ad una serie di divertenti equivoci tra cui una lezione effettuata presso gli alunni del papà di Frank proprio sul corpo. Tuttavia mentre tra Eva e lo stesso professore inizia a nascere una storia d'amore per la donna ci sono da fare i conti con dei guai piuttosto seri in quanto viene ricercata da alcuni scagnozzi di un boss del luogo che la ritengono responsabile del furto di un ingente quantitativo di denaro. Insomma per l'intransigente professore e la propria vita c'è da fare i conti con un turbinio di eventi che sicuramente non aveva messo in conto.

