Le Cha Cha Cha e le gaffe a Reazione a Catena/ "De Andrè è genovese?" vittorie e polemiche sulle concorrenti

Ancora campionesse di Reazione a Catena ma anche signore delle gaffe e dell'estate, tutto questo sono le Cha Cha Cha, il fenomeno televisivo di queste settimane. Ecco le novità

09 agosto 2018 Hedda Hopper

Le Cha Cha Cha a Reazione a Catena

Sono loro il fenomeno estivo del preserale della tv, Reazione a Catena condotto dal simpatico e bravo Gabriele Corsi, un nuovo volto del preserale (e sembra non solo) di Rai1. Il suo successo sembra essere legato proprio a quello delle Cha Cha Cha che continuano a confermarsi campionesse di Reazione a Catena non senza gaffe incredibili finite sul web e sui social in queste settimane. Loro sono Martina, Sara e Laura e dal 24 luglio sono le campionesse del quiz di Raiuno capitanate proprio dalla prima, seguite poi da Laura la ballerina estrosa e Sara la più timida. Le tre ragazzi si dicono single e sono più che ventenni e forse per questo non conoscono tutti i dettagli sulla nostra cultura generale e su De Andrè, protagonista dell'ultima delle loro gaffe. In particolare, il loro ultimo scivolone commesso nel quiz è proprio dovuto al fatto di voler unire alla parole ‘canzone’ quella ‘genovese’ durante la fase finale del gioco.

L'ENNESIMO ERRORE CREA SCOMPIGLIO IN RETE

Le tre hanno cercato di mettere insieme la risposta e poi hanno rilanciato: "De André sarà genovese?". A quanto pare una delle tre non sapeva bene i dettagli della vita di De Andrè mentre il conduttore si è precipitato ad esclamare “Sorvoliamo!” proprio per evitare il peggio per loro. Troppo tardi visto che il loro ennesim scivolone è finito sui social tra commenti ironici e attacchi veri e propri a chi pensa troppo all'estero e non guarda in casa propria. Fatto sta che le tre sono ormai dei fenomeni e qualche giorno fa hanno avuto modo di raccontarsi a Tv Sorrisi e Canzoni per farsi conoscere meglio a quello stesso pubblico che adesso le critica e le giudica e Martina e compagne lo sanno bene: "C’è chi ci adora e chi non ci sopporta - dice Martina - Io sono la più antipatica forse perché sono la “capitana”. Se la prendono anche con il tatuaggio che ho sul braccio, si vede quando mi copro la bocca per non far scoprire cosa dico". Non ci rimane che attendere la prossima puntata per scoprire cosa succederà.

