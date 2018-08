Luisa Corna/ “Oggi felice e innamorata di Stefano Giovino. Lui più giovane e con due figli”

Dopo sette anni da single, Luisa Corna ha trovato l'amore della maturità. Si chiama Stefano Giovino, è più giovane di lei di quindici anni e ha due figli

Luisa Corna, innamorata di un ufficiale dei Carabinieri

Dal calendario sexy per Panorama, rilasciato nel 2003, Luisa Corna è passata a quello dedicato al reparto dei bambini nati prematuri nell’ospedale di Brescia. Oggi Luisa Corna ha 52 anni e da quattro anni, dopo sette di diffidenza verso ogni uomo, vive al fianco d Stefano Giovino. Lui è più giovane, di anni ne ha 37, e vive lontano dallo spettacolo: è un ufficiale dei Carabinieri. La Corna, definisce questa nuova storia d’amore, la storia della maturità: “Ci siamo incontrati e riconosciuti istintivamente, ha saputo trasmettermi un senso di affidabilità e di luce, un senso di sicurezza incredibile”. Il suo nuovo compagno ha due bambini di 7 e 10 anni, ma questo non è motivo di insicurezze, anzi, Luisa Corna racconta di essere amica della mamma: “Siamo una grande famiglia. Sono molto amica della loro mamma che ha avuto un’altra bambina e spesso ci invita da loro. Anche per le vacanze siamo stati tutti insieme, c’era anche mia madre Pierina: abbiamo affittato due trulli a Ostuni. Per i bambini erano le casette dei puffi”.

"QUEL PETTEGOLEZZO SU BOSSI MI HA DISTRUTTO"

Luisa Corna ci ha messo molti anni prima di innamorarsi di un altro uomo: “Sono stati anni importanti, perché solo se sai stare bene sola, puoi scegliere liberamente con chi stare. Però non è facile innamorarsi ed essere corrisposta e decidere di fare dei progetti con qualcuno. Si può diventare diffidenti”. Oggi Luisa Corna e Stefano Giovino vivono a Brescia, a Palazzolo sull’Oglio, la città di origine di lei: “Sono tornata alle origini, ho riscoperto il piacere di andare a Messa e di incontrarsi la sera nel chiosco del paese. Ho ritrovato anche le mie amiche della scuola". La vicenda che più ha colpito Luisa Corna, durante la sua carriera è stato il pettegolezzo riguardo la relazione con Umberto Bossi che, proprio in quel periodo, venne colpito dall’ictus. “Ancora mi chiedo dove siano andati a prendere quelle falsità. Quella storia mi ha offeso molto, mi ha fatto chiudere in me, mi ha fatto ritirare, mi ha fatto dire: basta in questo mondo non ci voglio più stare”.

