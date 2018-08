MARIO BIONDI / Video, sul palco di Lecce dopo la soddisfazione per il concerto all'O2 di Londra (Battiti Live)

Mario Biondi si esibirà questa sera a Lecce, in occasione del Battiti Live. L'artista italiano è noto e amato anche all'estero dove i mesi scorsi ha dato vita ad una positiva tournee.

09 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Mario Biondi

Mario Ranno, noto con lo pseudonimo di Mario Biondi sarà uno dei protagonisti della seconda puntata di Battiti Live, in onda questa sera in prima serata su Italia 1. La kermesse canora approda nel cuore del Salento, a Lecce, portando in scena 'Devotion', il suo ultimo singolo pubblicato il 23 febbraio 2018 ed estratto dall'album Brasil. Sarà l'occasione perfetta per esibirsi davanti al grande pubblico dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano 'Rivederti' che gli aveva valso la diciannovesima e penultima posizione nella kermesse ligure. Nonostante il piazzamento non troppo soddisfacente, il disco ha ottenuto un discreto successo sia in Italia (dove ha raggiunto la 15esima posizione della classifica Fimi) che all'estero, grazie alla traduzione dei pezzi in quattro lingue: portoghese, francese, inglese e appunto italiano. Clicca qui per vedere il video del singolo Devotion.

Il tour autunnale di Mario Biondi

Mario Biondi, ospite questa sera sul palco del Battiti Live a Lecce, è un delle voci italiane più famose all'estero. L'artista è molto apprezzato nel Regno Unito a Londra, tanto che lo scorso 5 luglio è stato protagonista di un concerto nel celebre O2 di Londra davanti a migliaia di persone. Si ricordano, inoltre, ancora il sold out registrati al celebre Ronnie Scotts. Archiviati i fasti per la trasferta europea, il famoso cantante si prepara a fare tappa in numerose località italiana nel prossimo autunno. Al momento sono state già annunciate le sue date a partire dal 24 novembre a Locarno (Palazzetto Fevi), 26 novembre a Bari (Teatro Petruzzelli), il 3 dicembre a Napoli (Teatro Augusteo), 5 dicembre a Milano (Teatro degli Arcimboldi), 8 dicembre a Sanremo ( Teatro Ariston di Sanremo). Sarà poi la volta di Varese, Torino, Firenze, Parma, Padova, Bologna e Roma con l'ultima data in programma il 27 dicembre.

