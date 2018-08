MEGHAN MARKLE/ La moglie del Principe Harry costretta a restituire i regali di compleanno: ecco quali

Meghan Markle dovrà restituire alcuni regali ricevuti per il suo 37esimo compleanno: ecco i doni che la moglie del Principe Harry non potrà tenere per sè.

09 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Meghan Markle

Meghan Markle, lo scorso 4 agosto, ha compiuto 37 anni e ha festeggiato il suo primo compleanno da Duchessa accompagnando il marito Harry al matrimonio di uno dei suoi migliori amici rubando la scena a tutti con la sua bellezza e un bottone che si è slacciato dando vita ad un incidente hot dell’ex attrice. Come tutti, anche Meghan, per il suo compleanno, ha ricevuto dei regali. Tuttavia, essendo la Duchessa del Sussex non potrà tenere tutti i doni ricevuti. Alcuni, infatti, dovranno essere necessariamente restituiti. “In generale, i membri della Royal Family non possono accettare regali che li mettano in posizione di obbligo rispetto al donatore", scrive il The Mirror. Meghan dovrà così restituire i regali e i campioni ricevuti da aziende che non costino troppo, i regali dei fan che suscitino motivo di preoccupazioni e i soldi a meno che non si tratti di donazioni per associazioni che sostiene. Potrà, invece, tenere i campioni di aziende che costano troppo, i regali inviati da ufficiali pubblici e i doni dei fans che costino più 194,20 euro.

MEGHAN MARKLE: RAPPORTO SPECIALE CON LA REGINA ELISABETTA

Meghan Markle non ha conquistato solo il cuore del Principe Harry a cui, nonostante le rigide regole del protocolla reale, regala spesso baci in pubblico, ma anche quello della Regina Elisabetta. La Duchessa del Sussex che ha diviso la scena con la Regina Madre durante le sue prima uscite pubbliche come moglie di Harry, trascorrerà le vacanze in Scozia con il marito, la Regina Elisabetta e il Principe Filippo. La Regina sembra abbia accolto a braccia aperte l’ex attrice in famiglia. Il motivo? La Markle renderebbe davvero felice il secondogenito di Carlo e Diana. Tra le due donne si è così creato un feeling speciale al punto che la Regina si rivolge alla Duchessa chiamandola con il diminutivo del suo nome ovvero “Meg”.

© Riproduzione Riservata.