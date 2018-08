Magic Mike XXL/ Su Canale 5 in prima tv il film con Channing Tatum (oggi, 9 agosto 2018)

09 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Magic Mike XXL, Canale 5

La programmazione televisiva di Canale 5 prevede in prima visione TV Magic Mike XXL per la prima serata di questo giovedì 9 agosto 2018 a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola di genere commedia drammatico realizzata nel 2015 negli Stati Uniti d'America dalla casa cinematografica Iron Horse Entertainment. In Italia questa pellicola è stata distribuita ai botteghini dalla Warner Bros, La regia è stata affidata a Gregory Jacobs con soggetto e sceneggiatura che sono stati scritti da Reid Carolin. Questo film rappresenta il seguito della pellicola Magic Mike uscito nelle sale nel 2012. Il montaggio e la fotografia sono stati Curati da Steven Soderbergh, la scenografia è stata curata da Howard Cummings e nel cast sono presenti Channing Tatum, Matt Bomer, Joe Manganiello, Kevin Nash e Adam Rodriguez.

MAGIC MIKE XXL, LA TRAMA DEL FILM

Magic Mike dopo aver voluto lasciare il suo lavoro di spogliarellista e quindi abbandonare una certa tipologia di vita che non gli permetteva di porre la giusta attenzione ad alcuni ambiti come alla sfera sentimentale, ha intrapreso una strada completamente differente puntando su una nuova tipologia di lavoro per così dire più tradizionalista. Ha voluto investire gran parte dei propri risparmi su un'attività che nei suoi intenti si sarebbe dovuta dimostrare particolarmente redditizia. Tuttavia a distanza di soli 3 anni Mike è costretto a prendere atto di un vero e proprio fallimento che purtroppo per lui ha delle conseguenze anche per quanto concerne la sfera sentimentale. Infatti dopo aver chiuso con il mondo dello spogliarello aveva trovato quella che sembrava essere la propria anima gemella che però si è dimostrata per nulla sensibile alle sue necessità. Infatti, non appena i problemi di natura economica sono emersi con la nuova attività la donna ha deciso di lasciarlo probabilmente preoccupata da un futuro poco confortevole. Dunque per Mike questo è un periodo particolarmente sfortunato che finisce per acuire una sorta di nostalgia per quel che era la sua vecchia vita. Nostalgia che viene aumentata a dislivello ogni qualvolta l'uomo ascolta la base musicale sulla quale solitamente si esibiva insieme ai propri colleghi. Un giorno riceve la chiamata di un suo ex compagno di lavoro il quale lo mette a conoscenza della possibilità di realizzare un'ultima straordinaria esibizione all'interno di una importante manifestazione che si deve tenere in una cittadina della Carolina del Sud. Mike ritrova così nuovi stimoli e la voglia di fare portandolo assieme ai propri amici al regalare un’ultima esibizione di straordinaria qualità che sarà degna conclusione di una carriera da spogliarellista ricca di soddisfazioni.

