Martina Sebastiani e Andrew stanno insieme?/ Fine della vacanza a Ibiza: lei a Roma, lui...(Temptation Island)

Martina Sebastiani e Andrew stanno insieme? Dopo Temptation Island 2018 è arrivata la vacanza a Ibiza. E ora? Ecco cos'è accaduto tra i due...

09 agosto 2018 Anna Montesano

Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso

Martina Sebastiani e Andrew stanno insieme? Continua ad essere questa la domanda che i fan di Temptation Island ai pongono dopo quanto accaduto al falò di confronto finale tra Martina e l'ormai ex fidanzato Gianpaolo Quarta. La loro storia è finita e, intanto, potrebbe essere cominciata quella con il bel tentatore Andrew. Ma come stanno davvero le cose? La vacanza a Ibiza, che ha visto insieme Martina, Lara e Andrew, è finita: le due ragazze sono rientrate a Roma. Lara si è infatti fermata da Martina, come testimoniano le recenti storie pubblicate su Instagram dalla Sebastiani. Andrea, invece, è rientrato a Padova. I due ragazzi si sono insomma separati, ma cos'è davvero accaduto durante il soggiorno ad Ibiza? I due avranno approfondito la conoscenza nata a Temptation Island?

GIANPAOLO PENSA ANCORA A MARTINA

Le conferme, al momento, non arrivano e la separazione di certo non aiuta a capire se Martina e Andrea stiano davvero insieme o abbiano deciso di rimanere soltanto amici. I due, infatti, hanno deciso di non parlare pubblicamente della cosa, che magari potrebbe essere chiarita in un'intervista nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. Intanto, Gianpaolo ha deciso di fare una bellissima dedica musicale alla sua ex, conferma del fatto che tra i due è rimasto affetto e rispetto. “Tutte quelle che verranno non saranno nient’altro che repliche di una storia d’amore che so a memoria. Tu sei l’errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall’ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era l’errore più grande della mia vita.” parole di una canzone di Mr.Rain.

