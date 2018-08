Maximilian/ Anticipazioni del 9 agosto: al via la miniserie su Massimiliano I d'Asburgo e Maria di Borgogna

Maximilian, anticipazioni del 9 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 3. L'amore contrastato e passionale fra Massimiliano I d'Asburgo e Maria di Borgogna.

Maximilian, in prima Tv assoluta su Rai 3

MAXIMILIAN, MINISERIE

Debutta nella prima serata di Rai 3 di oggi, giovedì 9 agosto 2018, la serie Tv Maximilian - Il gioco del potere e dell'amore in prima visione assoluta. Andrà in onda il primo episodio, che ci illustrerà grazie al dramma storico la vita di Massimiliano I d'Asburgo, vissuto nel XV secolo. Lo show si concentrerà in particolare sull'incontro romantico fra il protagonista, che conosceremo grazie al volto di Jassis Niewohner, e Maria di Borgogna. Quest'ultima verrà invece interpretata dall'attrice Christa Theret, di origine francese e considerata una delle promesse femminili della cinematografia secondo il Cesar 2010. Un riconoscimento che le è stato attribuito grazie alla partecipazione al film LOL (Laughing Out Loud), diretto l'anno precedente dalla regista Lisa Azuelejos. Di origini tedesche, l'attore Niewohner ha partecipato invece a diverse serie tv in madre patria, come Il commissario Koster, Squadra Speciale Stoccarda ed i recenti Berlin Station, in cui è apparso nei primi due episodi della seconda stagione, oltre che alla miniserie Beat trasmessa quest'anno.



La trama si divide invece in origine in tre parti: la seconda puntata andrà in onda domani, sempre sull'emittente nazionale. Conosceremo da vicino Maximilian in seguito alla morte del Duca di Borgogna, Carlo Il Temerario, padre di Maria e considerato all'epoca uno degli uomini più ricchi ed influenti di Francia e Paesi Bassi. Il suo decesso permetterà inoltre all'unica figlia di garantire la sopravvivenza degli Asburgo, proprio grazie al suo incontro con Maximilian. Anche se le loro nozze sono concordate dai rispettivi padri, i due giovani decideranno di procedere con il matrimonio anche quando l'accordo sembrerà ormai saltato.



Maria è descritta dai documenti storici come una donna dai capelli castani, la pelle bianca e i lineamenti fini. Maximilian invece ha il tipico naso aquilino degli Asburgo, eredità del padre. Non sono tuttavia le loro differenze fisiche a rendere distanti e complementari allo stesso tempo i loro mondi. Maria di Borgogna ha infatti potuto contare su una educazione umanistica, libera di potersi allontanare dalla vita di Corte. La morte della madre la consacrerà tuttavia come unica erede di Carlo, che deciderà così di trovarle un marito che possa avvantaggiarlo dal punto di vista economico e politico. Massimiliano invece è stato allevato con severità e cresciuto fin dai primi passi per diventare il successore del padre Federico III, Re dei Romani ed infine Imperatore del Sacro Romano Impero.

ANTICIPAZIONI DEL 9 AGOSTO 2018, EPISODIO 1

Nel XV secolo sono due le potente che combattono per il controllo dell'Europa. Da un lato Federico III sembra ormai stabile come Imperatore del Sacro Romano Impero, ma viene continuamente preso di mira da Luigi XI re di Francia, che ha cercato di dominare il territorio. Fra Francia e Austria non scorre buon sangue, ma entrambe devono temere economicamente anche la ricchezza di Carlo Il Temerario, Duca di Borgogna. Quest'ultimo verrà ucciso durante la guerra di Nancy, evento che spingerà la figlia Maria a subire diverse pressioni da parte del re di Francia perché sposi l'erede al trono. Federico III tuttavia ha bisogno di soldi per poter fronteggiare ungheresi e turchi e per questo proporrà il matrimonio fra la ragazza ed il figlio Maximilian. Maria dovrà inoltre correre presto ai ripari: il popolo francese non le permetterebbe mai di governare da sola. Grazie ad uno stratagemma, la ragazza riuscirà inoltre a schivare Re Luigi XI e le possibili nozze con il figlio Carlo, per inviare un proprio ritratto al giovane d'Asburgo, grazie alla fedele domestica Giovanna.

