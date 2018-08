Mihail/ Video, la sua estate in Italia: si traferirà qui per produrre nuova musica? (Battiti Live)

Questa sera durante la kermesse musicale di Battiti Live si esibirà Mihail con Who You Are. Durante quest'estate l'artista ha conosciuto l'Italia e se ne è innamorato

Questa sera al Battiti Live si esibirà anche Mihail

Questa sera, su Italia 1, andrà in onda il secondo appuntamento con Battiti Live, la kermesse musicale condotta da Elisabetta Gregoracci e Alan Palmieri da Lecce. Sul palco, nel cuore del Salento, si esibiranno i cantanti italiani più amati di questa estate 2018, da Loredana Bertè a Luca Carboni, da Giusy Ferreri a Gabry Ponte. Ma tra gli italiani non poteva mancare anche chi, dall’estero, ci sta facendo ballare: Mihail che con la sua Who You Are ha conquistato il Belpaese. Mihail Sandu, classe 1990, è autore e produttore, nato in Russia da una famiglia moldava e poi trasferitosi in Romania per seguire gli studi di arte. Il giovane entra in contatto con la musica da piccolissimo, a 7 anni inizia a suonare il pianoforte e la chitarra e, durante l’adolescenza, partecipa in alcune band.

“AMO L’ITALIA”

Lo scorso mese, Mihail, era già stato protagonista dei Battiti Live e questa sera tornerà sullo stesso palco per far ballare Lecce con la sua Who You Are. La canzone dell’artista rumeno, sebbene possa sembrare spensierata, è, in realtà, carica di emozioni: è stata scritta due anni fa, in seguito a un forte dolore causato dalla fine di una grande storia d’amore. Il cantante è stato ospite durante numerosi concerti in Italia, luogo che ama molto: “Pochi mesi fa sono arrivato per la prima volta in Italia, è stato impressionante, me ne sono innamorato – ha dichiarato – ho anche avuto l’idea di trasferirmi qui per qualche mese per produrre qualcosa, comporre. Qui amo le persone, il sole, l’architettura, la cultura e il cibo”. Il suo singolo è riproposto molte volte nelle radio italiane e questo, per lui, è un grande motivo di orgoglio: “È una bella sensazione. Non ti senti semplicemente orgoglioso, ti senti bene perché hai lavorato tanto e sei molto grato per questo all’universo, al pubblico. Sentire la tua canzone nella radio di un altro paese è la parte migliore”.

“HO VOLUTO INSEGUIRE IL MIO SOGNO”

Il video clip di Who You Are conta più di 4 milioni di visualizzazioni e la particolarità è il luogo: un lago in Transilvania. “Un mio amico ha una casa in quella zona, la prima volta che sono andato a trovarlo ho detto ‘Qui devo fare un video musicale’. Amo la natura, l’acqua, gli alberi, le foreste. Mi hanno detto che la musica più bella è nel silenzio e nel mezzo della natura, ed è vero. Lì ero tutto solo, a ballare. È stato magico. Non c’era una grande idea dietro. Ci siamo fatti guidare dalle sensazioni, è bastato essere onesto con me stesso, nella natura sei onesto, sei nudo. È come aprirti a te stesso”. Mihail continua a cavalcare l’onda del successo e tutto grazie a una sua scelta presa quattro anni fa, quando decise di lasciare il suo lavoro da graphic designer: “Ho capito che se vuoi realizzare un sogno devi inseguirlo con tutto te stesso”.

