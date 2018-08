Nadia Toffa torna a Le Iene/ Foto: "Pronti per settembre? Io non vedo l'ora"

Un'estate a colori per Nadia Toffa che torna sui social e conferma il suo ritorno in tv a settembre alla conduzione de Le Iene Show. Nuova foto e piccoli ciuffi biondi rincuorano i fan

Nadia Toffa continua a lottare e sorridere. Dopo lo stop obbligato da parte dei medici che l'hanno tenuta lontana dalla tv per il suo bene e la sua salute, sembra che le cose siano tornate a girare in senso positivo. Dopo il lungo silenzio social e l'aver taciuto sulla questione Eleonora Brigliadori, sembra proprio che per la giornalista sia arrivato il momento di voltare pagina, dimenticare un anno difficile ma senza mettere da parte l'affetto che l'ha travolta in questi mesi e che le ha permesso addirittura di essere "notata" oltreoceano per via delle ricerche su Google. Nadia Toffa sta vivendo al massimo la sua estate, quella che si è guadagnata lottando con le unghie e con i denti senza mai mettere in pausa, per quanto possibile, la sua vita. E adesso la giornalista è tornata sui social per mostrare a tutti il suo sorriso e i suoi ciuffetti biondi che, sicuramente, non sembrano far parte di una parrucca.

NADIA TOFFA E IL SUO RITORNO ALLA VITA

Proprio questo particolare ha fatto sorridere i fan che sono felici per il suo recupero e adesso si preparano per il suo ritorno in tv come giornalista d'assalto e conduttrice de Le Iene Show. Lei stessa, proprio nel post che potete vedere cliccando qui, ha scritto: "Sto vivendo un’estate a colori! ?? Tanta Energia positiva. Pronti per settembre? Io non vedo l’ora... #aboutlastnight #amichedel??#cenettedeliziose Vi abbraccio uno a uno Buon TUTTO!". La Toffa ha confermato il suo ritorno in tv proprio il prossimo mese e questo confermerebbe il suo recupero o che la fase peggiora è ormai passata. Finalmente la giornalista potrà tornare al suo amato lavoro e a quella redazione che tanto l'ha sostenuta in questi mesi a cominciare dal direttore e finendo all'ultimo degli inviati, per lei sarà come tornare a casa, ne siamo sicuri.

