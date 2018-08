PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 9 agosto 2018 a LatteMiele: Capricorno scarico, Sagittario forte, gli altri segni?

09 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 9 AGOSTO 2018

Paolo Fox ha tenuto come ogni giorno la rubrica dell'oroscopo sulle frequenze di LatteMiele, andiamo a vedere nei particolari cosa ha detto segno per segno. Il Toro può guadagnare e trovare un buon equilibrio nel bilancio familiare, poi ci sono emozioni in vista. La vita affettiva si rafforza e qualcuno vive emozioni. Questo è un grande cielo per quelli che vogliono fare scoperte anche a livello di lavoro. Attenzione però ad esagerare, andando magari a mettere il naso dove non sarebbe giusto farlo. L'Acquario è un po' in ritardo su tutto, è innervosito dal dovere. Si vuole vivere liberi come l'aria ma non è possibile. In questi giorni nel lavoro ci sono dubbi e novità che portano enfasi e molta agitazione. In amore può esserci qualcosa in più che potrebbe regalare un deciso balzo in avanti. Forse sarebbe meglio evitare però di avere fretta e di prendere le cose con troppa leggerezza.

CAPRICORNO SENZA ENERGIE, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina e andiamo ora a vedere i segni da considerarsi flop per la giornata di oggi. La Luna dissonante per quanto riguarda l'Ariete può creare dei problemi. In questo momento ci si sente agitati e decisamente frenetici. Ora è il momento di provare a fare un salto di qualità, ma alcune difficoltà metteranno i bastoni tra le ruote. Il Cancro è decisamente agitato, non riesce a trovare una soluzione dopo un momento in cui alcune cose si stanno complicando. Il consiglio è quello di scrollarsi dalle spalle la tristezza dell'ultimo periodo, anche se c'è da dire che alcuni problemi arrivano dagli altri. Sarebbe giusto in questo momento pensare ai propri disagi, piuttosto che addossarsi quelli degli altri sulle spalle in maniera ingiustificata. Il Capricorno è scarico, non riesce ad essere stimolato e si sente insofferente anche verso le piccole cose legate alla quotidianità.

SAGITTARIO FORTE, SEGNI TOP

Ora è invece il momento di analizzare quelli che sono i segni al top. La crescita proporzionale dello Scorpione in questo ultimo periodo può regalare delle situazioni molto interessanti. I nati sotto questo segno sono i veri protagonisti assoluti di questo ultimo periodo. Giove protegge dal punto di vista economico, questo permette di essere liberi e anche di potersi permettere tutto quello che si vuole. Il Sagittario si sente decisamente stimolato, grazie anche agli altri che danno in questo momento grande motivazione. C'è voglia di grandi novità e cambiamenti, ma non sempre questi sono facili da raccogliere. Si cerca la perfezione anche se non sempre questa è raggiungibile. La Vergine potrebbe vivere molto presto delle novità interessanti, questo è un mese che dal punto di vista professionale può davvero offrire moltissimo, attenzione però a strafare cercando obiettivi impossibili da raggiungere.

