Padri e figli/ Su Rete 4 il film con Vittorio De Sica e Marcello Mastroianni (oggi, 9 agosto 2018)

09 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Padri e figli è un film di genere commedia che va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di questo giovedì 9 agosto. Si tratta di una pellicola italiana uscita nelle sale cinematografiche nel 1957 per effetto di una produzione della casa cinematografica Royal Film mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla Cineriz. La regia è stata affidata ad un grande maestro di cinema come Mario Monicelli il quale ha collaborato con Leo Benvenuti e Age & Scarpelli per la scrittura del soggetto e l'adattamento della sceneggiatura. le musiche della colonna sonora sono state composte da Alessandro Cicognini, i costumi di scena sono stati disegnati da Piero Gherardi mentre nel cast sono presenti eccezionali artisti italiani come Vittorio De Sica, Lorella De Luca, Riccardo Garrone, Marcello Mastroianni, Fiorella Mari, Franco interlenghi e Memmo Carotenuto.

PADRI E FIGLI, LA TRAMA DEL FILM

Nella Roma degli anni 50 una giovane infermiera di nome Ines oltre a doversi occupare dei propri 5 figli è costretta a fare i conti con 4 famiglie nelle quali i problemi tra i vari componenti sono praticamente all’ordine del giorno. La prima famiglia è composta dal signor Vincenzo che porta avanti con piena soddisfazione una sartoria romana presso la quale si servono borghesi di medio e alto livello sociale, è che dopo aver perso la propria adorata moglie deve cercare di gestire nel migliore dei modi il figlio Carlo e soprattutto la figlia adolescente Marcella. Proprio quest'ultima sentirà più di tutti la mancanza della madre in quanto si ritrova a che fare con due uomini che cercano di prendersi cura di lei ma non riescono ad aiutarla come necessiterebbe soprattutto nel momento in cui sta allacciando la prima relazione sentimentale con un proprio compagno di scuola. La seconda famiglia è composta da un dottore che presta servizio presso uno degli ospedali più importanti dell'intera capitale italiana. Il dottore deve barcamenarsi tra il proprio lavoro e la gestione di un paio di figli decisamente scapestrati. Il primo dopo aver terminato le scuole superiori sembra non aver voglia di trovare alcuna occupazione mentre il secondo il cui nome Sandro è il ragazzo di Marcella per cui alle prese con tutte le questioni del caso. L'altra famiglia è quella composta dei neo sposi Guido e Giulia. I due si trovano in un periodo quanto mai delicato della loro relazione perché stanno aspettando l'arrivo del loro primo figlio. Un periodo nel quale a farne le spese è soprattutto l’uomo costretto a fare i conti con le continue voglia della propria compagna e tutti i presunti pericoli della sua gravidanza. Infine ci sono Cesare e Rita i quali nonostante tutti gli sforzi fatti non riescono a diventare genitori. Rita è la sorella di Ines ed è costretta a fare i conti anche con un marito che pensa principalmente al lavoro tornando piuttosto tardi la sera e soprattutto molto stanco.

