ROSA LA WEDDING PLANNER: NESSUNO E’ PERFETTO/ Su Canale 5 il film con Alexandra Neldel (oggi, 9 agosto 2018)

Rosa la wedding planner: Nessuno è perfetto, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 9 agosto 2018. Nel cast: Alexandra Neldel e Sara Fazilat, alla regia Holger Hasse. Il dettaglio.

09 agosto 2018 Cinzia Costa

il film sentimentale nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST ANCHE SARA FAZILAT

Rosa la wedding planner: Nessuno è perfetto, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 9 agosto 2018 alle ore 14,45. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2015 in Germania e distribuita esclusivamente nel settore televisivo ed in Home Video. La regia è stata curata da Holger Hasse il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti diversi attori abbastanza noti anche in Italia come Alexandra Neldel, Sara Fazilat, Oliver Bootz, Antoine Lawrenz, Leonie Lawrenz e Petra Kelling. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ROSA LA WEDDING PLANNER: NESSUNO E’ PERFETTO, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Nella città di Berlino vive una dolce e giovane donna di nome Rosa la quale ha da poco ereditato da alcuni zii una boutique che si occupa della progettazione e realizzazione di abiti per spose. La boutique negli ultimi periodi, anche ragione dei problemi di salute dei proprietari, sta attraversando un periodo piuttosto complesso dal punto di vista economico per cui Rosa dovrà cercare il modo per rilanciare opportunamente le attività. Attività questa che tuttavia non sembra essere particolarmente adatta per lei in quanto è reduce da un lungo tira e molla con il proprio storico fidanzato Sam che praticamente ha lasciato sull'altare il giorno delle loro nozze per ben tre volte di fila in quanto assillata dai mille dubbi che l'uomo non potesse essere quello ideale per lei o che quantomeno il matrimonio non faccia al suo caso. Nonostante questo Rosa decide di allargare gli orizzonti dell'attività ereditata aggiungendo alla realizzazione di abiti da sposa anche la possibilità di organizzare nei minimi dettagli tutte le cerimonie per matrimonio diventando così una vera e propria Wedding Planner. Ben presto farà la conoscenza di una donna di nome Meral della quale diventerà grande amica e che assumerà come propria principale assistente soprattutto nella organizzazione di qualsiasi genere di evento. Mentre iniziano a nascere i primi problemi economici dovuti a l'investimento iniziale per le due giovani donne è in arrivo anche il primo lavoro da wedding planner con due giovani sposini che decidono di affidare a loro due l’organizzazione di tutti gli aspetti del loro matrimonio. Tuttavia Rosa invece di concentrarsi sugli aspetti organizzativi inizia a investigare sulla coppia in quanto convinta che tra di loro ci sia qualcosa che non vada. In effetti Rosa ci ha visto giusto ma questo comporterà per lei e per la coppia tanti problemi che dovranno essere affrontati con decisione.

