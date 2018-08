ROSEWOOD 2/ Anticipazioni del 9 agosto 2018: l'aiuto di Bones al caso di Elena Santiago

Rosewood 2, anticipazioni del 9 agosto 2018, in prima tv su Rai 2. La Brennan invia un aiuto a Rosie, Slade e il Dipartimento in ostaggio a causa di due criminali.

Rosewood 2, in prima Tv su Rai 2

ROSEWOOD 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, giovedì 9 agosto 2018, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi di Rosewood 2, in prima Tv. Saranno il 9° e il 10°, dal titolo "Verità e Cuba Libre" e "Il karma e i fratelli Panitch". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Rosie (Morris Chestnut) cerca un modo per riuscire a simpatizzare con Kayla (Camille Spirlin). Insieme a Villa (Jaina Lee Ortiz) decide inoltre di sottoporre il caso di Elena Santiago (Gabriela Lopez) ad un gruppo di medici brillanti, alla ricerca di una soluzione. Si conferma che la vittima era incinta e che potrebbe essere stata ricattata dal fidanzato, che invece rivela che Elena ha abortito e che aveva un nuovo partner. Quando le prove portano ancora verso Gerald (Robert Wisdom), quest'ultimo ammette di essere stato sulla scena del crimine, la notte del delitto di Misty (Chanel Marriott). Si scopre in seguito che in realtà cercava la figlia e che è stato incastrato da una telefonata anonima che lo ha convinto a cercare la ragazza nei boschi.



Dopo uno shooting sulla spiaggia, la modella Carina (Chasty Ballesteros) viene ritrovata morta. Il suo assassino l'ha mimetizzata al fianco di alcuni manichini, in posa come se fosse una bambola. Rosie e Villa indagano sull'omicidio e si concentrano su un particolare stalker che potrebbe aver seguito la vittima. Andrew Mayers conferma tuttavia solo di aver fatto delle avances alla modella. Uno dei principali sospettati diventa inoltre un chirurgo estetico, il dottore Hawking (Harrt Van Gorkum), dopo che l'autopia rivela che Carina si era sottoposta ad un'operazione poco prima del delitto. Grazie ad un inganno, Rosie accede al laboratorio e scopre che il medico usa una sorta di firma sui suoi pazienti, un neo che conduce Villa fino al modello Ken Daltry (Miles Gaston Villanueva), con cui la vittima aveva una relazione.



Dopo aver raggiunto la spiaggia, Ricky (Scotty Tovar) muore poco dopo nei boschi. Ben Kapono (Marshall Allman) è l'unico testimone che potrebbe aver visto qualcosa, ma a causa della prosopagnosia non è in grado di ricordare alcun volto. Il caso colpisce da vicino Slade (Eddie Cibrian), che conosceva da vicino la vittima. Indagando nel quartiere in cui entrambi hanno vissuto l'adolescenza, Villa e Rosie scoprono che l'assassino potrebbe essere uno dei rivali di Ricky. Nel frattempo, Rosie rivela a Villa di voler fare sul serio con la fidanzata, ma viene avvisato che Kayla non si è presentata a scuola. La ragazza gli rivela poi di essere stata sospesa per via di una bulla. Rosie e Villa invece riescono a dimostrare che Ken ha in realtà simulato il ritrovamento di Ricky per riuscire a nascondere la sua responsabilità nel delitto.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 9 AGOSTO 2018, EPISODIO 9 "VERITA' E CUBA LIBRE"

Una volta ottenuto il permesso della madre di Elena, Rosie e Villa scoprono che il corpo non si trova nella tomba della ragazza. La detective indaga inoltre sulla figlia di Gerald, che invece è sicuro che sia stata uccisa dalla stessa persona. Donna decide di unirsi al figlio per indagare sul caso, mentre Rosie e Villa scoprono che è stato il padre di Elena a sottrarre il corpo della figlia, per evitare la corruzione della carne. Una delle assistenti della dottoressa Brennan ed ex compagna d'università di Tara si unisce inoltre al team per analizzare i resti ossei di Elena. Rosie e Villa decidono in seguito di partire per Cuba per rintracciare la madre di un importante testimone. EPISODIO 10, "IL KARMA E I FRATELLI PANITCH" - Dopo aver dato buca ad Adrian, Villa cerca un modo per scusarsi con il medico e fargli capire di voler fare sul serio. Slade invece ritorna in Centrale e guida un incontro con un gruppo di studenti, che diventeranno ostaggi di due criminali. Uno dei due ragazzi si è finto poliziotto per poter entrare nella struttura e sembra conoscere Slade molto bene. Hornstock intanto si trova all'esterno e deve sottostare alle direttive dell'agente speciale incaricato di gestire le trattative. Rosie è costretto poi a curare Adrian, colpito da uno sparo da Owen.

© Riproduzione Riservata.