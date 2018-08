STAND BY ME: RICORDO DI UN'ESTATE/ Su Rai Movie il film con Wil Wheaton (oggi, 9 agosto 2018)

Stand by me Ricordo di un'estate, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 9 agosto 2018. Nel cast: Wil Wheaton, River Phoenix, alla regia Rob Reiner. La trama del film nel dettaglio.

09 agosto 2018 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Rai Movie

NEL CAST RIVER PHOENIX

Stand by me Ricordo di un'estate, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 9 agosto 2018 alle ore 21,10. La pellicola è stata girata nel 1986 negli Stati Uniti d'America ed è stata prodotta dalla Columbia Pictures la quale si è occupata anche della distribuzione nelle sale cinematografiche. La regia è stata affidata a Rob Reiner mentre nel cast sono presenti Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O’Connell, Kiefer Sutherland e Bradley Gregg. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

STAND BY ME - RICORDO DI UN’ESTATE, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Siamo negli Stati Uniti in una piccola cittadina dell'Oregon nell'anno 1959. Le scuole si sono chiuse e l'estate permette a tutti i ragazzini di passare tantissimo tempo in mezzo alla strada facendo giochi di qualsiasi genere. In questa cittadina vivono quattro amici per la pelle di nome Gordon, Chris, Teddy e Vern. Un giorno quest'ultimo mentre rientra a casa ascolta per puro caso una discussione tra il proprio fratello più grande ed alcuni suoi amici i quali raccontano di un'auto che loro hanno rubato per poter fare un giro fuori città e nella quale vi era il corpo senza vita di un ragazzino. Vern senza farsi scoprire dal fratello corre fuori di casa per andare ad incontrare i propri amici ai quali racconta quanto sentito mostrando loro la preoccupazione per quanto accaduto. Gli amici dopo aver ascoltato il racconto concordano nell'idea che il corpo del ragazzo sia in realtà quello di Ryan ed ossia un loro conoscente del quale non si ha più notizie da tre giorni ed in pratica dal momento in cui si era allontanato nella periferia della città con l'intento di raccogliere dei mirtilli. I quattro amici dopo averne parlato lungamente tra loro decidono che questa è l'occasione ideale per riuscire a fare qualcosa di buono e quindi redimersi agli occhi della cittadinanza. I quattro amici così si incamminano lungo i binari della ferrovia alla ricerca del corpo del loro coetaneo. Ha così inizio per loro una straordinaria avventura che li vedrà costretti a fare i conti anche con bande di ragazzi più grandi di loro pronti a fare i bulletti. Durante questo viaggio inoltre i ragazzi si rendono conto che la migliore soluzione per loro sia quella di avvertire del ritrovamento del ragazzo facendo una telefonata anonima al distretto di polizia locale. Tantissimi anni più tardi ed ossia quando Gordon è ormai diventato un uomo e nello specifico un affermato scrittore, muore in circostanze quanto mai drammatiche l'amico Chris. In ragione di questo fatto Gordon decide di scrivere un romanzo che racconti la loro straordinaria avventura avvenuta in quella lontana estate del 1959 in memoria proprio del caro amico.

