STEFANO DE MARTINO / Le vacanze hot con Gilda Ambrosio ad Ibiza, intanto la sua ex Belen Rodriguez...

Stefano De Martino si trova ad Ibiza insieme a Gilda Ambrosio, la fashion blogger che frequenta da circa un anno. E per la prima volta pubblica su Instagram una sua foto.

09 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

Proprio come accaduto lo scorso anno, Stefano De Martino ha deciso di trascorrere parte delle vacanze estive ad Ibizia, non lontano dall'ex moglie Belen Rodriguez. Le ragioni della scelta sono ovvie: il ballerino vuole stare vicino al figlio Santiago, trascorrendo insieme a lui tutto il tempo possibile anche lontano dall'Italia. E per dare a Santi tutta la serenità di cui ha bisogno, gli ex coniugi De Martino sono tornati ad avere un rapporto sereno, come già avevamo avuto modo di testare lo scorso anno. Ma chi pensa che tra Belen e Stefano il ritorno di fiamma sia vicino, si sbaglia di grosso (almeno per ora...). I due protagonisti indiscussi del gossip nostrano sembrano avere le idee chiare in materia di amore: la Rodriguez, dopo una fase critica con il pilota Andrea Iannone, è nuovamente felice al suo fianco mentre De Martino non nasconde più la sua frequentazione con la fashion blogger Gilda Ambrosio, che aveva cominciato a vedere proprio lo scorso anno durante le vacanze nell'isola spagnola.

IL PRIMO SCATTO CON GILDA AMBROSIO

Stefano De Martino ci tiene molto alla sua privacy e, dopo la separazione da Belen Rodriguez, ha sempre evitato di apparire insieme ad altre donne. Ecco perché la recente foto di Gilda Ambrosio da lui pubblicata su Instagram Story lascia intravedere alla possibilità di una storia d'amore seria. Sebbene la coppia si frequenti da un anno, con diversi alti e bassi, per la prima volta Stefano ha postato l'immagine della piscina del resort di Ibiza, con protagonista un'unica splendida sirena: parliamo ovviamente della fashion blogger, che appare in tutte le sue curve al centro dello scatto. A confermare che è proprio lei la donna immortalata, ci ha pensato poco dopo la bella Gilda con una nuova foto su Instagram, questa volta al bordo della stessa piscina mostrata da Stefano. Certo, la coppia non appare ancora insieme, ma la strada verso la conferma ufficiale a questo punto sembra essere stata intrapresa...

© Riproduzione Riservata.