Temptation Island 2018/ Filippo Bisciglia vince nella vita e in TV: la commovente dedica per le coppie

Temptation Island 2018, Filippo Bisciglia vince nella vita privata ed anche in televisione: ecco la commovente dedica per le coppie che hanno partecipato.

09 agosto 2018 Valentina Gambino

Filippo Bisciglia, il dramma vissuto da bambino

Filippo Bisciglia è il vincitore assoluto di questa nuova stagione di Temptation Island 2018. Il conduttore romano, dopo anni di rodaggio sull'isola delle tentazioni, finalmente ha dimostrato quanto sia valido ed abile nel condurre questo tipo di programma. Lo scorso lunedì sera infatti, è andato in onda l'appuntamento conclusivo ad un mese di distanza dagli ultimi falò. Dopo la conclusione della puntata, tutti i protagonisti hanno potuto aprire i propri cuori, raccontando le primissime emozioni dopo la fine di questa bellissima esperienza. Se per alcune coppie le cose non sono andate esattamente bene, l’ex gieffino ha avuto modo di conoscere persone davvero belle, capaci di regalargli fortissime emozioni. Per questo motivo, ha deciso di condividere una dedica pubblica per tutti loro. "È difficile spiegare ciò che provo per voi. È difficile spiegare il rapporto che si instaura tra di noi. È difficile spiegare i momenti vissuti insieme, è difficile a volte far capire le vostre scelte agli altri, ai nostri compagni di viaggio che ci seguono da casa. È facile giudicare ma soprattutto essere giudicati ma è altrettanto facile, se ci si sofferma a pensare un attimo, capire che le vostre scelte sono scelte dettate dal cuore ed ognuno di noi, col proprio cuore, ci fa ciò che vuole: è nostro, batte dentro di noi. È difficile mettersi in gioco, e voi lo avete fatto. È facile dirvi 'grazie', è stupendo dirvi vi voglio bene".

Proprio Filippo Bisciglia, dopo la fine di Temptation Island, intervistato tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha svelato il suo dramma da bambino: "Dai due ai quattro anni non ho potuto camminare. Mio nonno mi ha costruito una macchinetta con le rotelline e mi portavano in giro così". L’ex gieffino ha confidato di aver lottato contro una malattia molto rara: il morbo di Perthes. “Avevo una gambina di ferro e uno scarpone grande per bilanciare la differenza tra gli arti. Ricordo il rumore che faceva sull’asfalto, ma ho vinto”. Per fortuna, la sua estrema forza di volontà e le cure mediche del team capitanato dal dottor Milella, hanno avuto la meglio. Il suo, essendo un caso rarissimo è stato studiato: “Sono nei libri di medicina. Sono stato il primo bambino a non rimanere zoppo”.

