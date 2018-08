Una Vita / Anticipazioni 9 agosto: Leonor cede al ricatto di Melero, partirà con lui per l'Africa

Una Vita, anticipazioni 9 agosto: per salvare i suoi cari dal terribile ricatto di Mario Melero, Leonor prenderà la decisione più difficile della sua vita…

09 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Non sembra esserci pace per la povera Leonor, che nel corso delle ultime puntate di Una Vita, dopo aver subito il ricatto di Mario Melero, si è ritrovata nel bel mezzo di uno scandalo. Dopo tanto mistero, infatti, il suo segreto è stato svelato e i suoi cari, incapaci di sopportare lo scandalo legato alla sua vita lontano da Acacias 38, le hanno voltato le spalle. Ciò, però, non ha impedito al suo perfido ricattatore di tornare all’attacco con le sue assurde richieste, per questo motivo, pur di salvare i suoi cari dalle minacce di Melero, Leonor accetterà di partire con lui alla volta dell’Africa. La figlia di Rosinina, infatti, non ha alcuna scelta: il suo aguzzino, in mancanza di una somma di denaro, rinuncerà ai suoi loschi propositi di vendetta nel confronti di Rosina solo se Leonor accetterà di diventare la sua schiava. A intercedere per lei, però, sarà Hasbiba, che parlerà con Pablo e cercherà di fagli capire che sua moglie, quando si è concessa a Melero, non aveva alcuna scelta.

CAYETANA SI ALLEA CON FABIANA

Cayetana potrebbe passarla liscia ancora una volta? Sembrerebbe proprio di sì, dal momento che la perfida protagonista di una Vita si rifiuterà di concedere a Soler la lettera di incarico per l’omicidio di Teresa e Mauro. Ma cosa è dovuto questo improvviso cambio di rotta? Secondo Soler, Cayetana potrebbe aver ottenuto la sua vendetta causando la morte del piccolo Tirso, per questo motivo oggi sente di non aver bisogno di riversare la sua ira sulla sua ex amica e sul suo compagno. Questa decisione, però, creerà scompiglio nei nuovi piani di Mauro, che purtroppo non avrà alcuna prova concreta per assicurarla alla giustizia. L’unica a poter incastrare Cayetana, infatti, è Fabiana, ma la perfida protagonista di Acacias 38 farà in modo di riappacificarsi con lei per evitare che possa deporre a suo svantaggio. Come reagirà Teresa quando scoprirà che la su ex migliore amica potrebbe farla franca ancora una volta?

