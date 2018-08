Uomini e Donne/ Andrea Damante e Giulia De Lellis, dall'avvistamento alla rottura: la verità (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Cos'è accaduto davvero tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Dall'avvistamento alla rottura: ecco tutta la verità sulla coppia

09 agosto 2018 Anna Montesano

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Cosa sta realmente accadendo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Voci contrastanti quelle che nelle ultime settimane si sono diffuse su una delle coppie più amate e discusse di Uomini e Donne. C'è chi ha parlato di ritorno insieme con tanto di paparazzate, eppure pochi giorni fa Damante ha fatto un chiarimento. Stamattina ho messo un post con una frase di una canzone di Drake. Non era riferita a nessuno, né tanto meno alla storia tra me e Giulia – ha esordito Damante nel suo sfogo sul social network – Ve lo dico io se non vi è chiaro, così evitiamo ambiguità e cattiverie. Io e lei non stiamo più insieme. Ci siamo chiariti molto serenamente, quindi evitate di fare commenti assurdi. Godetevi l’estate e pace”. Insomma, Andrea ha confermato che la loro storia è davvero conclusa stavolta, eppure nell'ultimo numero di Nuovo Tv i due sono insieme, intenti a godersi il mare di Formentera.

GIULIA DE LELLIS TORNA IN TV DOPO LA ROTTURA CON ANDREA?

Cos'è che sta quindi davvero accadendo alla coppia? A Chiarire la situazione è stato di recente Gabriele Parpiglia che, in risposta ad una fan della coppia, ha spiegato: "È successo questo: ho preso casa a Formentera e la proprietaria mi ha riferito che prima di me, due settimane fa, c'erano Giulia e Andrea quando lui ha fatto una serata qui. Successivamente è tornato da solo. Quindi deduco che abbiano riprovato (Come due persone normali) a stare insieme e per ora sono in stop...se lo ha detto lui!" Questo, quindi, il resoconto di quanto è accaduto alla coppia e, di fronte a queste novità, ripartono le indiscrezioni che vorrebbero Giulia di nuovo in tv, magari come tentatrice a Temptation Island Vip o, addirittura, come tronista a Uomini e Donne. Chissà...

