Uomini e Donne/ Valentina Autiero torna in studio a settembre? Le sue rivelazioni (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. La nota dama Valentina Autiero è pronta a tornare in studio a settembre? Ecco le rivelazioni al Magazine del programma

09 agosto 2018 Anna Montesano

Valentina Autiero, Uomini e donne over

Non sa ancora se farà o meno ritorno a settembre nello studio del trono Over di Uomini e Donne, ma Valentina Autiero ne sarebbe davvero felice. In questi anni in cui l'abbiamo vista protagonista, la dama non è ancora riuscita a trovare l'amore e sarebbe felice di trovarlo proprio quest'anno. A Uomini e Donne Magazine, infatti svela: "Avrei una forte curiosità nel vedere se ci fosse qualcuno adatto a me… per darmi una possibilità in più. Mi reputo una persona seria con una grande voglia d’innamorarmi e non mi piacerebbe stare seduta lì solo per scaldare la sedia." A parte qualche breve conoscenza, talvolta finita burrascosamente, la dama non è ancora riuscita a trovare il cavaliere dei suoi sogni, anche se ha le idee ben chiare su come dovrebbe essere e lo descrive nel corso della sua intervista al noto magazine.

VALENTINA AUTIERO: ECCO COME DOVREBBE ESSERE IL SUO UOMO

"Oltre ad avere cura del proprio aspetto, deve essere sicuro e presente, non deve essere pigro ma super attivo. - racconta Valentina di Uomini e Donne Over, per poi continuare - Per me il rapporto non è un messaggio del buongiorno o della buonanotte, è il vedersi quando si ha questo fortissimo desiderio. Gli uomini che mi piacciono, dai 40 anni in su, hanno tutti un passato complicato: o sono separati e hanno un sacco di problemi o non sono separati e comunque hanno un sacco di problemi." Svela inoltre che non avrebbe problemi a stare con un uomo che ha già dei figli. E sul pensiero di averne con lui: "A 30 anni stavo con un uomo e ci ho pensato seriamente, poi tra noi è finita e ho sofferto molto. Da quel momento in poi non ho avuto più quel pensiero. I figli si fanno non per egoismo, ma perché ci sono le condizioni ottimali per farli."

© Riproduzione Riservata.