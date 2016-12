Estrazione / Del Lotto di oggi 20 dicembre, Superenalotto: i numeri vincenti, i centenari e curiosità "smorfiesche" (conc. 152/2016, martedì)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI, I CENTENARI E LE CURIOSITA' "SMORFIESCHE" - Nulla di fatto anche nel Lotto, dove si registrato dopo l'estrazione di questa sera, tutti i centenari che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Inutile da dire, il 53 sulla Nazionale non molla la presa, conquistando adesso la casella di 243 assenze. A ruota l'85 sempre su Bari che può contare invece su 115 estrazioni mancate, mentre i 21 sulla stessa Ruota può contare su 109 concorsi falliti. Chiude il 55 che passa a 103 turni saltati, con una rosa di centenari che non prevede alcuna new entry all'orizzonte. Per le combinazioni numeriche si segnalano invece l'ambo gemello 66-77 su Milano e 22-66 sulla ruota Nazionale, mentre per la cadenza la 6 su Milano è rispuntata dopo 79 concorsi di assenza. Andando a scoprire invece un po' di curiosità sui numeri vincenti, abbiamo curiosato sui significati che la smorfia napoletana attribuisce al 68, estratto su Cagliari e Palermo. Il numero indica 'A zuppa cotta, la minestra cotta, ovvero un piatto presente in tante culture culinariee italiane. Sognare di mangiare una zuppa potrebbe significare l'arrivo di un equilibrio a livello economico, mentre prepararla indica la predisposizion del sognatore a rendere felici tutti i componenti della propria famiglia.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! E IL JACKPOT... - Acquisiti i numeri vincenti del Lotto, 10eLotto e del Superenalotto, è il momento di fare qualche analisi post estrazione. Il Jackpot si è nascosto ancora una volta dal concorso di questa sera del SuperEnalotto. I premi sono già stati tutti assegnati, come forse si potrà intuire dall'aria di festa che si respirerà in molte città e paesi d'Italia. Le quote in generale nell'estrazione di oggi hanno subito un calo significativo, da cui non è stato escluso nessuno. L'unica eccezione fatta è per i grandi assenti che si uniscono al montepremi, ovvero il 5+1 ed il 5+. Si parte invece come vincita più alta dal 5, con un premio da oltre 43 mila euro assegnato a quattro vincitori. Al secondo posti invece la quota del 4+, destinata a quattro giocatori che conquistano più di 33 mila euro in palio. Si scende ancora di più con il 3+, fino a 2.289 euro che è il premio distribuito oggi, a 122 possessori dei tagliandi vincenti. Segue il 4 con 333,89 euro finiti nelle case di 629 vincitori, mentre il 3 scende fino a 22,89 euro destinati a 24.664 giocatori. Le quote standard ci riportano verso una base di sicurezza, data innanzitutto dai 100 euro associati al 2+. In questo caso la vincita è stata registrata da 2.078 tagliandi fortunati. Penultimo posto per i 10 euro dell'1+, finiti nelle tasche di 12.236 vincitori, mentre i 5 euro dello 0+ sono stati realizzati da 23.821 giocatori. Clicca su pulsante > qui sotto per i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! E IL 53... - Per Lotto, Superenalotto e 10eLotto i numeri vincenti sono usciti e qui sotto li potete controllare tranquillamente se vi siete persi le estrazioni di poco fa. Noi qui in redazione abbiamo fatto in diretta il nostro controllo e purtroppo dobbiamo dirvi che… non ci siamo ancora. Presi come eravamo da fatti molto più importanti nel mondo, la schedina l’abbiamo giocata in anticipo non prestando molta attenzione come di solito facciamo con i numeri della Sisal. Ecco, il risultato però non è cambiato rispetto al solito: zero vincite, biglietti giusti neanche “a pagarli” e tanti cari saluti…Qui sotto potete trovare tutto quanto vi può essere utile per scoprire le vostre di vittorie, per quanto riguarda noi del Sussidiario, sarà per la prossima volta (speriamo…). Vabeh dai, per ora ci accontentiamo delle vostre vincite, che speriamo essere davvero numerose in questo giovedì primo giorno di dicembre. Speranze e sogni, delusioni e cocenti arrabbiature, la vostra tavola oppure il vostro divano dove vi state assicurando il giusto riposo post-lavoro: dalla rabbia per l’ennesima giocata non azzeccata, all’esaltazione che ci ha fatto rovesciare il calice di vino, con somma gioia di vostra moglie. La Sisal potrebbe magari non avervi regalato la vincita massima, eppure le varie vincite graduali potrebbero essere arrivate senza neanche accorgervene: insomma, non perdetevi nulla e ricontrollate più volte. La grande serata delle estrazioni non è ancora finita! E il 53? Come di consueto l'anticipazione sul Lotto è tutta centrata sulla comparsa del pluricentenario sulla ruota nazionale. E' uscito? No! Anche questa volta il Lotto nasconde il suo pupillo. Quando verrà mai estratto?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono in attesa di essere “scoperti”: i numeri vincenti delle estrazioni di oggi sono finalmente usciti e la loro unica funzione ora è quella di “trovare” la vostra schedina. Una prima estrazione di settimana che male non fa e che anzi potrebbe avervi portato in dote una spettacolare vincita inaspettata. Vincita oppure no, l’ebrezza del gioco e il momento della cena interrotta dall’uscita dei numeri è un qualcosa di davvero emozionante; il periodo non è certamente dei migliore con di nuovo l’incubo attentato che torna in auge dopo i casi di Berlo e Ankara. Eppure la possibilità di ripartire subito, magari con un qualche buona notizia potrebbe essere un ottimo modo anche di affrontare questi cupi periodi che ci hanno accompagnato per il 2016. N’evvero? Il Lotto e il Superenalotto sono pronti a regalarci emozioni, il 10eLotto a stupirci con vincite non sempre considerate ma pur sempre altissime. Insomma, è tutto pronto, ma ora serve anche capire cosa poter fare dopo l’eventuale vittoria - che vi auguriamo con tutto il cuore - insomma quali idee su cosa fare dopo? Quelle le lasciamo a voi… I numeri hanno popolato le ruote del Lotto e riempito la sestina (e superstar) del Superenalotto e ora non resta altro da fare se non tirare fuori dalla tasca fortunata i nostri tagliandi e godersi tutte le emozioni che in questi momenti il Lotto e il Superenalotto sanno dare, e certamente la curiosità per il Jackpot è altissima. Qui sotto i numeri vincenti sono usciti e Il momento è arrivato. La realtà ha disposto per voi questo destino in questo apparente banale martedì sera. Ma ora basta indugi, per chi volesse anticipare queste emozioni c’è solo da scorrere fino a fine pagina. I numeri vincenti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sono arrivati.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI - E si arriva così alle estrazioni del Lotto e Superenalotto oltre che del 10eLotto anche oggi, martedì 20 dicembre 2016: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la prima attesa puntata di inizio settimana. Si ritorna alla normalità dopo una settimana Sisal passata molto particolare tra anticipi, posticipi del ponte Immacolata che hanno rischiato di far perdere la bussola a voi appassionati giocatori. Ma ora si ritorna in sella con il concorso 152/2016 per tutti giochi, dal Lotto al Super fino al 10eLotto. I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… pensate che solo due giorni fa a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi e a Vado Ligure sono arrivate due vincite del 10eLotto da oltre 21mila euro. Mica male insomma, soprattutto se si pensa che con il secondo vincitore aveva puntato solo due euro su otto numeri! Poi anche 17mila vinti a Montale in provincia di Potenza: allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 20 DICEMBRE 2016): I NUMERI PIÙ ASSENTI - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, di ritorno alla normalità dopo le feste e i ponti. È cambiato il governo in pochi giorni, Milano e Roma vivono giorni caldi per le instabilità politiche, cambiano scenari e anche alcune vite, non solo in politica: e se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento nel vostro conto in banca? Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto troviamo quindi il 53 Nazionale, invisibile a 242 turni. Regge al secondo posto l’85 a Bari, fuori da 114 turni: chiude la ciurma un’accoppiata ancora di Bari, il 21 fermo da 108 turni e il 55 nascosto da 102. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 20 DICEMBRE 2016): LA “BLACK LIST” DEI MONOPOLI - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 63.200.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto; si torna a parlare di 2017 novità anche sul fronte dei particolari divieti e illeciti compiuti da numerosi siti che “spacciano” i numeri e le licenze dei Monopoli, senza averne alcun diritto legale. Giro di vite, come riporta l’agenzia AgiPro, per la nuova black list che elenca i siti non autorizzati alla raccolta di gioco in Italia. «I domini oscurati sono ora 6.204, uno in meno rispetto all’aggiornamento del 30 novembre scorso. L’accesso ai siti non autorizzati viene impedito per attuare le disposizioni contenute nell’articolo 1 della Legge Finanziaria 2006, per contrastare le truffe online legate al gioco d’azzardo», si legge su AgiPro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 20 DICEMBRE 2016): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 60 - 59 - 9 - 50 - 28 - 5, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 5 l’ultima estrazione è stata eseguita 167 turni fa, mentre per 28 e 50 sono ben 166 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 5 o 50 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad un mese dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tre settimane infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 63 milioni e 200mila euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che, in undici mesi, solo per le sestine ha superato il miliardo di euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 20 DICEMBRE 2016): LE VINCITE - Lotto e 10eLotto sono pronti a rimettere in palio tutti i loro premi per il primo giorno della settimana in compagnia con le estrazioni Sisal. Nell'ultimo concorso sono stati diversi i vincitori in grado di realizzare vincite importanti, andando ad aumentare le fila di tutti i giocatori che in questi anni hanno potuto contare su qualche vittoria. Al primo posto dei premi distribuiti dal Lotto troviamo un giocatore di Bagnolo Cremasco, nel cremonese, che è riuscito a centrare un terno per la bellezza di 45 mila euro. Una vincita possibile grazie a tre numeri vincenti sulla ruota di Milano. Al secondo posto invece Terrasini (PA) e Roma, dove due giocatori sono riusciti ad indovinare due terni da 23.750 euro ciascuno. Al primo posto delle vincite del 10eLotto troviamo invece Francavilla Fontana, un paese che si trova nella provincia di Brindisi. Al suo fianco anche un vincitore della provincia di Savona, di Vado Ligure, che hanno centrato due combinazioni da 6 numeri vincenti su 10. A loro va il premio da più di 21 mila euro. Secondo posto sul podio per Montale, nel potentino, dove un vincitore è riuscito a conquistare il premio da 17 mila euro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 20 DICEMBRE 2016): LA SMORFIA - Abbiamo con noi tutto l'occorrente per segnare i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto? Il concorso di questa sera potrebbe darci la possibilità di vincere qualcuno dei premi in palio e quindi non lasciamoci sfuggire un'occasione così appetibile. Se non siamo ancora andati in ricevitoria e pensavamo addirittura di non fare la nostra puntata per la nuova estrazione, siamo ancora in tempo per ripensarci. Non occorre nemmeno premunirsi dei numeri da giocare, a quelli ci pensiamo noi grazie alla nostra Rubrica. La smorfia napoletana sarà nostra ospite anche per oggi e ci illustrerà quali numeri giocare in base alla notizia che abbiamo scelto. Uno degli oggetti più antichi ancora oggi esistente è senza dubbio il ferro di cavallo, la speciale calzatura per equini che permette loro di non rovinarsi i loro preziosi zoccoli. Per la Megasus Horserunners è diventata una questione di principio realizzare una vera e propria scarpa da ginnastica per cavalli, in grado di creare una protezione rivoluzionaria che ammortizzi gli urti e protegga da elementi esterni. Abbiamo la scarpa, 52, da ginnastica, 82, l'urto, 20, la protezione, 77, ed il cavallo, 24. Come Numero Oro scegliamo invece la sicurezza, 76. Ed ora andiamo a scoprire i numeri vincenti di oggi, carta e penna alla mano, segniamoci tutto!

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 20 DICEMBRE 2016): LE QUOTE - Si riprende la corsa ai premi del SuperEnalotto con una nuova settimana di concorsi, in cui qualcuno di noi potrebbe vincere il Jackpot. Il montepremi ha alzato ancora una volta la propria quota, posando sul piatto da gioco la bellezza di 63,2 milioni di euro. Nell'ultimo appuntamento con il gioco Sisal, sono stati migliaia i vincitori, ma dobbiamo prima segnalare l'assenza del 5+1 e del 5+. Il piatto più ricco l'ha offerto comunque il 5, che ha donato a tre giocatori 70.921,04 euro a testa. Il 4+ ha invece regalato i suoi 41.666 euro a tre vincitori. 126 sono stati i tagliandi fortunati che hanno realizzato il 3+, con un premio pari a 2.731 euro, che segna una discesa della quota. Diversa invece la situazione per il 4, che comunque si mantiene alto con un premio da 416,66 euro. La vincita è stata registrata in questo caso da 599 biglietti fortunati. Chiudono i 27,31 euro associati al 3, che è stato centrato da 25.084 vincitori, mentre il 2 riabbassa la quota fino ai 5,20 euro, combinazione realizzata da 389.673 giocatori. Si prosegue poi con le quote fisse dei numeri SuperStar, ad iniziare dal 2+ che questa volta è stato indovinato da 1.815 vincitori. A loro va il premio da 100 euro ciascuno. I dieci euro dell'1+ sono finiti invece nelle tasche di 12.703 giocatori e per finire lo 0+ ha donato i suoi 5 euro a 27.892 possessori dei biglietti fortunati.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 20 DICEMBRE 2016): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Mancano poche ore alla nuova estrazione del SuperEnalotto, con cui scopriremo chi sarà il vincitore del Jackpot. Un ruolo destinato solo a pochi fortunatissimi, che possono contare su un montepremi in grado di cambiare davvero la vita. Tutti noi vorremo almeno una volta poterci proclamare vincitori del primo premio e visto che non ci sono limiti per poter partecipare alla gara, chiunque di noi ha le stesse possibilità di tagliare il traguardo. Meglio tifare per noi stessi e contare sulla nostra vittoria, in questo caso, e lanciarci quindi nella scelta del progetto in cui destinare la nostra prima spesa. KickStarter ci è venuto in aiuto anche questa volta, segnalandoci una rivoluzione nel mondo delle corse di Drift. Occorrono abilità e passione per potersi cimentare in una pratica simile, ma grazie a Dr!ft potremo fare tutte le nostre simulazioni con i modellini delle macchine da corsa, semplicemente grazie ad una app installata sul nostro smartphone che ci darà pieno controllo. Il goal da 80 mila euro che bisognava raggiungere è ormai solo un ricordo e mancano ancora 10 giorni per poter partecipare al progetto. Che aspettiamo, il Jackpot? Ancora pochissimo e scopriremo i numeri vincenti!

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER I NUMERI VINCENTI DEL 10ELOTTO, SUPERENALOTTO E LOTTO DI OGGI (ore 20:20)