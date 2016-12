Uomo caduto dal Duomo / Milano, è morto precipitando sulle guglie: avanza l’ipotesi di suicidio (ultime notizie oggi, 20 dicembre 2016)

UOMO CADUTO DALLE TERRAZZE DEL DUOMO DI MILANO: MORTO IN OSPEDALE, IPOTESI SUICIDIO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - È morto purtroppo l’uomo di 62 anni che è caduto dalle terrazze del Duomo di Milano, atterrando sulle guglie sottostanti: ne dà notizia il sito di Rai News24, che racconta come il corpo dell’uomo è rimasto senza vita durante il trasporto in ospedale, troppo gravi le ferite riportate e troppo sangue perso dalla vittima. Inoltre, le tempistiche degli interventi sono stati molto celeri, ma la collocazione del corpo ha costretto i paramedici a chiedere l’aiuto e l’intervento dei vigili del fuoco prima di recuperare il corpo oltre le barriere. Purtroppo, tramite l’Ansa, apprendiamo che l’ipotesi già probabile al momento è che si tratti di suicidio e non sarebbe certo il primo dalle guglie del Duomo di Milano: erano però molti anni che non si assisteva ad una caduta del genere. Secondo Rai News24, l’uomo avrebbe avuto anche forti crisi depressive in passato che potrebbero giustificare il folle gesto.

UOMO CADUTO DALLE TERRAZZE DEL DUOMO DI MILANO: ATTERRATO SULLE GUGLIE, IN GRAVI CONDIZIONI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Tragedia a Milano dove un uomo di 62 anni poco fa è caduto dalle terrazze del Duomo in centro città, atterrando sulle guglie sottostanti: ancora non si sa nulla sulle cause della cauta, se si tratti di un tentato suicidio o di un movimento accidentale divenuto fatale. Sta di fatto che un uomo di 62 anni ora versa in gravissime condizioni di vita, trasportato subito in ospedale al Policlinico. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, «Un uomo di 62 anni sarebbe caduto dalle terrazze del Duomo sulle guglie. E' in gravissime condizioni. Sul posto sono presenti il personale del 118 e i vigili del fuoco che con il nucleo Saf, il soccorso per il recupero alpino fluviale, stanno lavorando per recuperarlo e portarlo in ospedale». Centro di Milano in subbuglio per gli ultimi acquisti di Natale viene scosso dalla caduta di un uomo ancora senza identità che si trova in gravissime condizioni nella Cattedrale milanese, davanti a magliaia di visitatori sotto choc per l’accaduto. Nelle prossime ore potremo fornire ulteriori aggiornamenti per comprendere le cause della caduta e l’identità dell’anziano precipitato dalle terrazze del Duomo dedicato a Santa Maria Nascente.

