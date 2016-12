ALLERTA METEO/ Maltempo Cagliari, spiaggia Poetto sott'acqua. Sardegna, nuove piogge in arrivo (previsioni del tempo oggi 21 dicembre 2016)

ALLERTA METEO, MALTEMPO SARDEGNA E CALABRIA: CAGLIARI, ALLAGAMENTI E INCIDENTE MORTALE (PREVISIONI DEL TEMPO OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Il maltempo non sembra aver abbandonato la Sardegna. Secondo le previsioni del tempo di 3bmeteo.com, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, anche nelle prossime ore è atteso maltempo sull'Isola: "Non è finita, in quanto il vortice piloterà nuove piogge e temporali anche di una certa intensità, in particolare tra martedì notte e mercoledì mattina potremo avere precipitazioni talora abbondanti soprattutto sul Cagliaritano e sui settori meridionali in genere, ma anche sul versante orientale, dove sono già cadute ingenti piogge. A questo si aggiungeranno venti ancora sostenuti tra Levante e Scirocco con mari molto mossi o agitati, ma in lenta attenuazione". A Cagliari tra ieri e oggi sono stati oltre sessanta gli interventi richiesti dai Vigili del Fuoco a causa delle forti piogge che hanno provocato allagamenti e cornicioni e rami caduti. Per due giorni la spiaggia Poetto è stata sommersa dalla mareggiata.

ALLERTA METEO, MALTEMPO SARDEGNA E CALABRIA: CAGLIARI, ALLAGAMENTI E INCIDENTE MORTALE (PREVISIONI DEL TEMPO OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Allagamenti e un incidente mortale nella notte a Cagliari per il maltempo che si sta abbattendo sulla Sardegna. Le piogge cadute stanotte su Cagliari e hinterland, come riporta Corrierequotidiano.it, hanno provocato allagamenti e infiltrazioni. E nelle prime ore di di questa mattina sono state tante le chiamate ai Vigili del fuoco per richieste di interventi per aspirare l'acqua ma anche per cornicioni pericolanti. Da registrare anche un incidente mortale: un pedone di 58 anni è stato investito stamattina verso le 6:40 in una strata all'ingresso della città. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un taxi: l'incidente sembra sia stato causato anche dal buio e dalla scarsa visibilità dovuta alla pioggia. Il pedone sarebbe stato sbalzato nell'altra corsia nel momento in cui sopraggiungeva un'altra auto, che l'ha travolto e ucciso: l'uomo e' morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu.

ALLERTA METEO, MALTEMPO SARDEGNA E CALABRIA: ALLERTA ARANCIONE PER PIOGGE E VENTI FORTI (PREVISIONI DEL TEMPO OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Prosegue il maltempo oggi sulla Sardegna e la Calabria, regioni già colpite ieri da piogge e vento forte. Anche per questa giornata le previsioni del tempo della Protezione Civile nazionale segnalano che la perturbazione, che sta interessando il nostro Paese, in transito sul Mediterraneo occidentale, determinerà ancora condizioni di maltempo. Il bollettino della Protezione Civile nazionale indica infatti da stamattina ancora precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, specie sui settori meridionali ed orientali: i fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. A causa del maltempo di oggi è stata valutata un'allerta arancione sulla Sardegna, bacini Flumendosa e Flumineddu e sul versante ionico, meridionale e centrale, della Calabria. In base alle previsioni del tempo la Protezione Civile nazionale ha inoltre valutato un'allerta gialla nelle aree di Campidano, Inglesiente e della Gallura, in Sardegna, sui versanti ionico settentrionale e tirrenico della Calabria, su alcune zone del Molise, su gran parte della Puglia oltre che sulla Sicilia nord orientale.

