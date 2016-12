Incidente stradale/ Cornedo Vicentino: 2 bimbi feriti, 2 morti. Frontale furgone e 2 auto, morti anche 2 cani (Ultime notizie oggi, 21 dicembre 2016)

INCIDENTE STRADALE CORNEDO VICENTINO: SCONTRO FRONTALE TRA UN TIR E DUE AUTO, DUE MORTI E TRE FERITI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 DICEMBRE 2016): DUE CANI MORTI - Nonostante i soccorsi siano stati rapidi dopo l'incidente stradale avvenuto a Cornedo Vicentino, in provincia di Vicenza, è grave il bilancio dello scontro frontale: due adulti morti e due bambini fra i tre feriti. L'impatto tra il furgone e le due auto è stato infatti molto violento. I viguli del fuoco, subito intervenuti, hanno estratto i corpi delle due vittime dalle lamiere contorte delle auto coinvolte nell'incidente stradale. Secondo quanto riferito da Vicenzareport.it anche l’arrivo dei soccorsi del Suem 118 è stato veloce ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte dei due conducenti delle auto e si sono occupati dei feriti. A perdere la vita sono stati i guidatori delle due macchine, una Fiat Multipla e di una Hunday I 30, coinvolte nello schianto frontale con il furgone, il cui conducente è rimasto ferito. Nell’incidente stradale di Cornedo Vicentino sono morti anche due cani che erano a bordo della Fiat Multipla.

TRA I FERITI - Un incidente stradale mortale è avvenuto oggi a Cornedo Vicentino, in provincia di Vicenza nella frazione Cereda, lungo la strada provinciale 246. Il bilancio dell'incidente, secondo quanto riporta il Gazzettino, è di due morti e tre feriti: due dei feriti sono minori, di cui uno in gravi condizioni. L'incidente stradale è avvenuto verso le 13.30 all'uscita di un tunnel. In base alle prime informazioni sarebbero morti nello scontro frontale un uomo di 52 anni che era a bordo di una Fiat Multipla e una donna di 29 anni che viaggiava su una Hyundai. Su quest'ultima auto viaggiavano anche due minori: un neonato di pochi mesi e uno di 8 anni. E sarebbe il bambino più grande ad essere in gravi condizioni e sarebbe stato portato d'urgenza al San Bortolo di Vicenza, con l'elisoccorso. Le condizioni del neonato dopo l'incidente stradale non sarebbero invece preoccupanti. Nello scontro è rimasto ferito anche il conducente del furgone. La strada provinciale 246, nel tratto in cui è avvenuto l'incidente stradale, è bloccata con code di km in entrambe le direzioni.

