PAPA/ Video, Francesco in farmacia a comprarsi le scarpe ortopediche nuove

Non è la prima volta che il papa esce dal Vaticano per fare shopping come qualunque persona, era infatti già successo che si recasse in una farmacia scendendo dalla macchina per fare acquisti. Ieri si è recato di nuovo in un negozio di ortopedia sanitaria in via del Gelsomino perché aveva bisogno di un nuovo paio di scarpe. E' entrato senza annuncio (a parte i responsabili del negozio che erano stati avvertiti del suo arrivo nel corso della giornata), mentre nel negozio si trovavano altri clienti ovviamente colti da stupore per quel cliente particolare. Si è fermato a salutare i presenti, ha fatto una foto con loro e ha benedetto un crocIfisso che un farmacista gli ha mostrato. Un breve filmato dell'episodio è stato postato su facebook da una persona che era lì in quel momento, la signora Martina Durante. CLICCA SU QUESTO LINK PER VEDERE IL VIDEO

