Buone Feste 2016/ Buon Natale, auguri, frasi e regali last minute: Albanese-Cortellesi, mamma e papà ‘scorretti’, video (oggi, 22 dicembre)

AUGURI DI BUON NATALE 2016, DEDICHE E FRASI, REGALI LAST MINUTE: VIDEO DI ANTONIO ALBANESE E PAOLA CORTELLESI (OGGI, 22 DICEMBRE) - Fanno gli auguri di Buon Natale 2016 anche Antonio Albanese e Paola Cortellesi. I due attori saranno protagonisti del film Mamma o papa? che uscirà nelle sale a San Valentino. Il film racconta la vicenda di una coppia che si vuole separare. A sorpresa però la lotta, come di solito accade tra coniugi, non sarà sulla custodia dei figli: né mamma né papà infatti vogliono occuparsi di loro e quindi il film racconterà la storia di una "separazione politicamente scorretta". In attesa di vedere la commedia al cinema, per le feste che stanno per arrivare Antonio Albanese e Paola Cortellesi fanno gli auguri di Buon Natale 2016 spiegando come fare a farsi odiare dai propri figli in modo che scelgano l'altro genitore: basta comprare loro dei regali brutti, anzi addirittura orrendi. Antonio Albanese è quindi impegnato a fare gli auguri di Buon Natale 2016 a tutti i papà e Paola Cortellesi fa lo stesso con le mamme (clicca qui per vedere i video).

AUGURI DI BUON NATALE 2016, DEDICHE E FRASI, REGALI LAST MINUTE: GIANNI MORANDI, L’AUGURIO CON BALLO (OGGI, 22 DICEMBRE) - Negli auguri di un buon Natale 2016 non poteva certo mancare il protagonista forse indiscusso dei social: Gianni Morandi, seppur ammaccato dalla brutta caduta nel giardino di casa sua ad inizio dicembre, ci tiene ad aggiornare lo stato di salute ai suoi fan, magari con un occhi in più in vista del Natale che sta per arrivare. E allora ieri il cantante si è dilettato nel postare un video scherzoso con due “aiutarti di Babbo Natale” animati che con le facce di Morandi e della moglie ballano al ritmo di canzoncine di Natale, «Mia moglie è brava in tutto, anche a ballare! Buone feste», mentre questa mattina un nuovo messaggio sulla sua bacheca Facebook in cui compare in foto con il suo pc bianco vicino all’albero natalizio. «Da qui leggo i vostri messaggi e i vostri auguri. Grazie per l'affetto. Foto di Anna». Insomma, un Gianni Morandi che non intende lasciarci soli neanche durante le feste: auguri in serbo sicuramente ne avrà altri, dunque occhio ai prossimi post, potrebbe nascondersi ancora qualche altro video simpatico.

AUGURI DI BUON NATALE 2016, DEDICHE E FRASI, REGALI LAST MINUTE: I CONSIGLI DEL CODACONS PER ACQUISTARE GIOCHI SICURI (OGGI, 22 DICEMBRE) - Mancano tre giorni agli auguri di Buon Natale 2016: saranno giornate frenetiche per tutti coloro che compreranno i regali last minute. Per quanto riguarda i giocattoli, visti i sequestri di giochi contraffatti che possono mettere a rischio la salute dei bambini, il Codacons ha stilato un decalogo per aiutare i genitori a fare acquisti sicuri. Tra le regole più importanti quella che riguarda l'acquisto solo di regali con i marchi di sicurezza IMQ e CE. E' bene poi fare attenzione ai materiali che "non devono essere tossici o facilmente infiammabili": "Privilegiate materiali naturali come le bambole in stoffa. In caso di peluche scegliete fibre naturali, come mohair, cotone, che siano lavabili. Lavatelo anche se nuovo, prima che il bambino ci possa giocare ed asciugatelo all' aria aperta per evitare che si formino muffe", avverte il Codacons. Infine meglio acquistare i regali solo in negozi di fiducia, mai da venditori ambulanti e non autorizzati: "Acquistate solo giochi di ditte specializzate e note nella vendita di giocattoli per bambini". Ultimo consiglio, anche se non meno importante: "Non mettete in pericolo la sicurezza dei vostri bambini per risparmiare qualche soldo, piuttosto fate un regalo in meno" (clicca qui per leggere tutto il decalogo).

AUGURI DI BUON NATALE 2016, DEDICHE E FRASI, REGALI LAST MINUTE: C'E' ANCHE CHI RICICLA O RIVENDE I DONI (OGGI, 22 DICEMBRE) - Regali last minute in questi ultimi tre giorni di acquisti in vista del 25 dicembre, giorno in cui gli italiani si scambieranno gli auguri di Buon Natale 2016. Secondo un'indagine condotta da Confcooperative "saranno 18 milioni gli italiani che ricicleranno i regali: 5 su 10 regaleranno ad altri i doni ricevuti; 2 su 10 li ricambieranno in buoni da spendere nei negozi di acquisto, infine, 3 su 10 proveranno a rivendere i regali sui canali online. In questa fascia di "riciclatori" di regali 9 su 10 sono under 30 a dimostrazione della diffusione della conoscenza informatica tra i più giovani". Tra i regali più riciclati "al primo posto i generi alimentari con il 39% (vino, spumante, panettone e pandoro); segue al 26% vestiario invernale (sciarpe, guanti e cappelli), al 23% libri e DVD chiudono al 12% profumi e cosmetica". Queste stime sono state elaborate dal Centro Studi di Confcooperative su un campione rappresentativo ed eterogeneo di consumatori, per età e fascia di reddito, in città di grandi e medie dimensioni del Nord, Centro e Sud.

AUGURI DI BUON NATALE 2016, DEDICHE E FRASI, REGALI LAST MINUTE: PAPA, AUGURI IN DIRETTA TV (OGGI, 22 DICEMBRE) - Carramba che sorpresa questa mattina: per fare i suoi personali auguri di Buon Natale niente meno che Papa Francesco ha chiamato di persona in diretta al programma “Uno Mattina” live su Rai 1. Un augurio tutto speciale per il Pontefice che lascia di stucco i conduttori e tutti il pubblico quando si sente il primo “sono Francesco, voleva farvi il mio augurio di un Natale Cristiano”. Per festeggiare i trent’anni della trasmissione storica di Rai1, il Pontefice ha augurato un “Natale cristiano come fu il primo quando Dio sovvertì l'ordine del mondo all'insegna della 'piccolezza' e facendosi Egli stesso 'piccolo'" tra gli uomini. Il Papa ha fatto anche gli auguri alla trasmissione che compie 30 anni, e ha ringraziato per "il bellissimo omaggio che mi avete fatto" con un servizio sul suo pontificato realizzato dal giornalista Piero Damosso. Di certo auguri di Buon Natale del genere non capitano tutti i giorni… Clicca qui per gli auguri di Buon Natale di Papa Francesco a Uno Mattina

AUGURI DI BUON NATALE 2016, DEDICHE E FRASI, REGALI LAST MINUTE: TRE CASE DEL DONO A NAPOLI PER LA SOLIDARIETA' (OGGI, 22 DICEMBRE) - C'e spazio anche per auguri di Buon Natale 2016 solidali. A Bari in queste festività il Comune dedica tre giornate al recupero e alla donazione di beni alimentari e di prodotti per la prima infanzia. L'obiettivo, come si legge sul sito del Comune, è quello di sensibilizzare i baresi sulla lotta alla povertà. Sarà avviata infatti una raccolta di beni di prima necessità in collaborazione con alcune realtà parrocchiali, tra cui quelle di San Francesco da Paola e di San Sabino, e dell'Aps Farina 080 Onlus, oltre che del centro polifunzionale per la prima infanzia, la "Casa delle bambine e dei bambini", che aprirà i battenti a gennaio. Saranno attivate tre "Case del Dono" dove i cittadini e le imprese potranno consegnare beni alimentari e materiali di vario genere per i più piccoli: le raccolte avverranno in piazza del Ferrarese (presso la Casa del Welfare) e parco 2 Giugno nelle giornate del 23 e 30 dicembre e del 5 gennaio, dalle ore 17 alle 20. In piazza Madonnella, invece, la Casa del Dono sarà aperta solo il 23 dicembre, sempre dalle ore 17 alle 20. La raccolta riguarderà prodotti confezionati e con una scadenza non inferiore a 48 ore dalla consegna: si potranno donare alimenti trattati ad alte temperature UHT (latte, succhi di frutta), essiccati (spezie, frutta secca), conserve e prodotti secchi (pasta, riso, legumi, biscotti). Invece, non potranno essere accettati prodotti freschi. I cittadini che vorranno donare beni o prodotti per la prima infanzia da trasferire alla "Casa dei Bambini e delle Bambine", potranno farlo esclusivamente presso il punto raccolta allestito in piazza del Ferrarese.

AUGURI DI BUON NATALE 2016, DEDICHE E FRASI, REGALI LAST MINUTE: IL VIDEO DI BRUNO ARENA (OGGI, 22 DICEMBRE) - Auguri di Buon Natale 2016 speciale da parte di Bruno Arena, il comico componente del duo Fichi d’India insieme con Max Cavallari. Bruno Arena ha infatti postato sulla pagina ufficiale Facebook un breve video in cui, indossando un cappello di Babbo Natale, canticchia una canzoncina e poi saluta i fan. Il comico è amato da tanti italiani ed è stato circondato dall'affetto non solo del pubblico ma soprattutto del suo amico e collega Max Cavallari, dopo che quattro anni fa è stato colpito da un aneurisma. I commenti al video di auguri di Buon Natale 2016 pubblicato dai Fichi d’India è stato subito inondato dai commenti: in oltre 6mila hanno infatti voluto lasciare un messaggio per Bruno Arena. In tanti, magari tra gli ultimi acquisti dei regali last minute, hanno voluto mostrare il loro affetto e tifo nei confronti del comico, scrivendogli un incoraggiamento a non mollare. Bruno Arena si mostra sorridente nel video per gli auguri di Buon Natale 2016: il filmato è accompagnato dalla frase: "Amici ecco gli auguri di buon natale che tutti aspettavamo!" (clicca qui per vederlo).

AUGURI DI BUON NATALE 2016, DEDICHE E FRASI, REGALI LAST MINUTE: I RISCHI DEI PRODOTTI MADE IN CHINA (OGGI, 22 DICEMBRE) - Gli auguri di Buon Natale 2016 potrebbero essere rovinati da regali contraffatti, in particolare i giochi per i bambini. Secondo un rapporto del 2015 di Uami, l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno, oggi diventato Euipo, si legge su La Stampa, "i giocattoli contraffatti ogni anno costano all’Unione Europea circa 1,4 miliardi di euro". Il danno economico calcolato per l'Italia "si aggira sui 200 milioni di euro e implica anche una perdita di 6.150 posti di lavoro, personale del settore a cui i produttori legali devono rinunciare per far fronte all’offensiva made in China". Per quanto riguarda i regali di Natale non sono solo i giochi però ad essere falsificati. Un altro settore preso di mira è quello degli addobbi e luminarie natalizie. A dicembre la Guardia di Finanza ha compiuto 17 operazioni per contrastare questo tipo di contraffazione. Il sequestro più ingente è avvenuto "a Ragusa il 15 dicembre: 220 mila luci a Led e addobbi natalizi rinvenuti in 8 diversi esercizi commerciali". L’ultimo sequestro invece "in provincia di Latina di oltre 13 mila articoli in un negozio gestito da cittadini di nazionalità cinese". E' bene quindi fare attenzione per potersi fare 'senza sorprese' gli auguri di Buon Natale 2016.

AUGURI DI BUON NATALE 2016, DEDICHE E FRASI, REGALI LAST MINUTE: IN ARRIVO SULLE TAVOLE 2,8 MLD DI CIBI E BEVANDE MA IL 20% FINISCE IN SPAZZATURA (OGGI, 21 DICEMBRE) - Si avvicinano le feste, momento per scambiarsi gli auguri di Buon Natale 2016 con frasi e dediche ad hoc ma anche regali, magari comprati last minute. E gli italiani pensano anche agli acquisti legati ai pranzi e alle cene di queste festività. Il Codacons stima che saranno 2,8 miliardi di euro in alimenti e bevande varie a finire sulle tavole degli italiani durante il classico pranzo e cenone di Natale. L'associazione a difesa dei consumatori sottolinea come le famiglie quest’anno non intendano rinunciare ad imbandire la tavola con i prodotti alimentari tipici delle feste. “Il settore alimentare si conferma il re indiscusso del Natale – spiega il presidente Carlo Rienzi, si legge sul sito del Codacons – e non subirà alcun taglio di spesa da parte dei consumatori i quali, se risparmiano su regali e addobbi, non faranno di certo mancare pesce, dolci e spumante durante il classico pranzo e cenone natalizio”. Per quanto riguarda la spesa complessiva per cibi e alimenti di pranzo e cena di Natale 1 miliardo di euro sarà la fetta di spesa destinata a carne e pesce; poco più di 500 milioni di euro andranno per l’acquisto di panettoni e dolciumi vari; sale invece a 550 milioni la quota di spesa destinata a spumanti, vini e bevande varie. Ma come ogni anno c'è il rischio che parte di quanto acquistato vada a finire in spazzatura: “Stimiamo che circa il 20% di cibi e bevande acquistati durante l’intero periodo di festività finirà nella spazzatura, con una quota media di spreco alimentare pari a 23 euro a famiglia”, afferma Rienzi.

AUGURI DI BUON NATALE 2016, DEDICHE E FRASI: FESTA SPECIALE A NAPOLI DEDICATA AI GIOCHI (OGGI, 21 DICEMBRE) - Auguri di Buon Natale 2016 speciali quest'anno a Napoli. Il capoluogo della Campania ha infatti dedicato queste festività alla riscoperta delle tradizioni culturali, in particolare dei giochi antichi. ‘E pazzielle, i giocattoli tradizionali, sono stati messi al centro del Natale 2016 napoletano, accanto ovviamente ai pastori "per renderlo unico e nuovo e per aggiungere un’occasione in più per stare insieme, percorrere i vicoli della città, scoprirne i monumenti e le opere d’arte", si legge in una nota del Comune. E come simbolo degli auguri di Buon Natale 2016 è stato preso lo strummolo, l’antico gioco di strada: si ritrova nella tasca di Luca De Filippo ‘o nennillo di Natale in casa Cupiello a cui, ad un anno dalla scomparsa, è stato dedicato questo Natale. La festa ha come protagonisti i bambini e il programma prevede anche un’occasione speciale: nell’antico Complesso di San Domenico Maggiore è stata allestita la mostra dal titolo Storie di giocattoli – dal Settecento a Barbie, con giocattoli risalenti a varie epoche, di tipi diversi, con l'intento anche di "insegnare qualcosa sulla storia e sulla civiltà del giocattolo".

© Riproduzione Riservata.