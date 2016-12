ESTRAZIONE / Del Lotto e Superenalotto di oggi 22 dicembre: premi distribuiti e numeri vincenti (conc 153/2016, giovedì)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI E I PREMI DISTRIBUITI - La nuova estrazione del SuperEnalotto è ormai terminata e sappiamo già se il Jackpot è comparso o no. Nulla di fatto anche questa volta, il montepremi si cela agli occhi di tutti i giocatori, facendoci anche una pernacchia mentre ridacchia fra sé e sé. Se la sestina manca, il premio sale ed in questo caso arriva fino a 65,4 milioni di euro: questa è la quota che verrà messa in palio nel prossimo concorso. Tutti i giocatori possono contare tuttavia su premi importanti, come dimostra un super fortunello di Follina, nel trevigiano, che ha indovinato un 5+ per un totale di 1,4 milioni di euro. Niente male, vero? Secondo posto invece per tre 5 da 57 mila euro ciascuno. A vincere sono stati tre giocatori di Contrada, in provincia di Avellino, di Modugno, nel barese ed un altro sempre a Treviso, come il campione di questa era. Non c'è nulla di cui lamentarsi quindi e di certo non lo stanno facendo tutti i giocatori che questa sera possono vantare la riscossione di uno dei premi. Ancora un po' di attesa per scoprire tutte le quote in palio di oggi! Clicca su pulsante > qui sotto per i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! E IL 53... - Per Lotto, Superenalotto e 10eLotto i numeri vincenti sono usciti e qui sotto li potete controllare tranquillamente se vi siete persi le estrazioni di poco fa. Noi qui in redazione abbiamo fatto in diretta il nostro controllo e purtroppo dobbiamo dirvi che… non ci siamo ancora. Il 2016 è stato un autentico disastro per le nostre giocate, con il sorriso sempre teso a cercare i nuovi numeri vincenti, e i nostri biglietti che immancabilmente si dimostravano e si dimostrano anche oggi deludentemente sbagliati, altro che giusti. Qui sotto potete trovare tutto quanto vi può essere utile per scoprire le vostre di vittorie, per quanto riguarda noi del Sussidiario, sarà per la prossima volta (speriamo…). Vabeh dai, per ora ci accontentiamo delle vostre vincite, che speriamo essere davvero numerose in questo giovedì primo giorno di dicembre. Speranze e sogni, delusioni e cocenti arrabbiature, la vostra tavola oppure il vostro divano dove vi state assicurando il giusto riposo post-lavoro: dalla rabbia per l’ennesima giocata non azzeccata, all’esaltazione che ci ha fatto rovesciare il calice di vino, con somma gioia di vostra moglie. La Sisal potrebbe magari non avervi regalato la vincita massima, eppure le varie vincite graduali potrebbero essere arrivate senza neanche accorgervene: insomma, non perdetevi nulla e ricontrollate più volte. E il 53? L'interrogativo è sempre quello, e per gli appassionati di statistiche del Lotto la risposta arriva in anteprima come di consueto. No! Il 53 sulla ruota Nazionale del Lotto non è ancora uscito. Per la delusione di molti. Ma consolatevi: la grande serata delle estrazioni non è ancora finita!

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI, I VINCITORI E LE QUOTE - Il SuperEnalotto ha davvero fatto i suoi auguri di Buon Natale a tutti i giocatori. E questo nonostante il Jackpot sia rimasto nella sua ombra di sempre, ma per nostra fortuna tutti i premi minori sono stati molto soddisfacenti. Abbiamo visto inoltre in precedenza come il 5+ sia ritornato sulla scena, rendendo milionario il fortunello che ha centrato la combinazione. Al secondo posto invece troviamo gli oltre 57 mila euro finiti nelle tasche di tre giocatori che hanno indovinato il 5, mentre quasi 42 mila euro va a quell'unico vincitore che ha conquistato il premio del 4+. Si prosegue poi con i 2.917 del 3+ regitrati da 83 tagliandi vincenti, mentre i 502 biglietti fortunati che hanno realizzato il 4 potranno far riscuotere ai legittimi possessori 418,18 euro a testa. Si alza di pochissimo il 3, che raggiunge quota 29,17 euro e va a 19.346 giocatori. 307.681 sono invece i vincitori che con il 2 hanno raggiunto il premio da 5,35 euro. La certezza del gioco rimane come sempre la Top 3 delle quote standard, capeggiate dall'onnipresente 2+: 100 euro a ciascuno dei 1.597 vincitori. Dieci euro a testa invece ai 10.228 giocatori che hanno indovinato l'1+ e 5 euro per i 22.924 fortunelli che hanno invece registrato la vincita di 5 euro abbinata allo 0+.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono in attesa di essere “scoperti”: i numeri vincenti delle estrazioni di oggi sono finalmente usciti e la loro unica funzione ora è quella di “trovare” la vostra schedina. Una seconda estrazione di settimana che male non fa e che anzi potrebbe avervi portato in dote una spettacolare vincita inaspettata. Vincita oppure no, l’ebrezza del gioco e il momento della cena interrotta dall’uscita dei numeri è un qualcosa di davvero emozionante; dai problemi politici nostrani con il referendum fino alla minaccia del terrorismo internazionale dopo gli ultimi fatti Berlino, il periodo non è certo dei migliori. Eppure la possibilità di ripartire subito, magari con un qualche buona notizia potrebbe essere un ottimo modo anche di affrontare questi cupi periodi che ci hanno accompagnato per il 2016. N’evvero? Il Lotto e il Superenalotto sono pronti a regalarci emozioni, il 10eLotto a stupirci con vincite non sempre considerate ma pur sempre altissime. Insomma, è tutto pronto, ma ora serve anche capire cosa poter fare dopo l’eventuale vittoria - che vi auguriamo con tutto il cuore - insomma quali idee su cosa fare dopo? Quelle le lasciamo a voi… I numeri hanno popolato le ruote del Lotto e riempito la sestina (e superstar) del Superenalotto e ora non resta altro da fare se non tirare fuori dalla tasca fortunata i nostri tagliandi e godersi tutte le emozioni che in questi momenti il Lotto e il Superenalotto sanno dare, e certamente la curiosità per il Jackpot è altissima. Qui sotto i numeri vincenti sono usciti e Il momento è arrivato. La realtà ha disposto per voi questo destino in questo apparente banale martedì sera. Ma ora basta indugi, per chi volesse anticipare queste emozioni c’è solo da scorrere fino a fine pagina. I numeri vincenti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sono arrivati.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI - E si arriva così alle estrazioni del Lotto e Superenalotto oltre che del 10eLotto anche oggi, giovedì 22 dicembre 2016: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la seconda attesa puntata di inizio settimana. Si avvicina il grande Natale 2016 con addobbi, regali e si spera doni anche dal mondo Sisal: si si ritorna in sella con il concorso 153/2016 per tutti giochi, dal Lotto al Super fino al 10eLotto. I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… pensate che solo due giorni fa a Parabita, vicino a Lecce, sono stati vinti ben 53mila euro per una semplice giocata Oro da 2 euro su un’estrazione frequente legata al concorso Sisal. Ma Puglia protagonista anche a Cerignola, vicino a Foggia, con la vincita di 21mila euro, stessa cifra anche a Locri e nella capitale Roma. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 2 DICEMBRE 2016): IL RECORD E LA TOPTEN DI GOOGLE - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 64.300.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto; un Superenalotto che intanto sbarca anche sul web e batte tutti, sia Instragram che Amazon. No, non siamo impazziti, ma semplicemente è il risultato di una ricerca fatta da Agipro incrociando i dati degli utenti su Google: «Il SuperEnalotto batte Instagram e Amazon e si piazza al decimo posto tra gli argomenti più in crescita nelle ricerche degli utenti italiani su Google: è quanto risulta dalle statistiche del motore di ricerca per l’intero 2016. Grazie al Jackpot record da 163 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia, il SuperEnalotto cresce nelle ricerche degli italiani su Google del 60% rispetto al 2015». Ma come è strutturata la top ten? Grandi sorprese: n testa alla Top Ten dei migliori trend per argomento del 2016 c’è il videogame Pokemon Go (+3.600%), seguito dal Referendum (+1.350%), con Uefa Euro 2016 che completa il podio (+1.300%). Subito prima del SuperEnalotto ci sono all’ottavo posto il “World Wide Web” (+80%) e il sistema operativo Windows 10 (+70%). Alle spalle del concorso si piazzano invece Instagram e Amazon (entrambi argomenti con un trend in crescita del 40% tra le ricerche degli italiani), riporta la fonte di AgiPro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016): I NUMERI PIÙ ASSENTI - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, di ritorno alla normalità dopo le feste e i ponti. È cambiato il governo in pochi giorni, Milano e Roma vivono giorni caldi per le instabilità politiche, cambiano scenari e anche alcune vite, non solo in politica, ma anche nel mondo con altri attentati in Turchia e a Berlino: e se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento nel vostro conto in banca? Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto troviamo quindi il 53 Nazionale, invisibile a 243 turni. Regge al secondo posto l’85 a Bari, fuori da 115 turni: chiude la ciurma un’accoppiata ancora di Bari, il 21 fermo da 109 turni e il 55 nascosto da 103. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 60 - 59 - 9 - 50 - 28 - 5, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 5 l’ultima estrazione è stata eseguita 168 turni fa, mentre per 28 e 50 sono ben 167 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 5 o 50 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad un mese dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tre settimane infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 64 milioni e 300mila euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che, in undici mesi, solo per le sestine ha superato il miliardo di euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016): LE VINCITE - Sbanca invece la classifica dei premi il Lotto, che nell'ultima estrazione ha premiato un giocatore della provincia di Barletta, precisamente di Margherita di Savoia, con più di 216 mila euro. La combinazione vincente gli ha permesso infatti di realizzare una quaterna, quattro terni e sei ambi, giocando sulla Nazionale. Secondo posto inece per Como, dove sono finiti più di 50 mila euro grazie ad una quaterna indovinata al LottoPiù, mentre al terzo posto troviamo la provincia di Crotone. E' di Strongoli il giocatore che ha centrato una quaterna da più di 26 mila euro. Un po' più ridimensionati invece i premi donati dal 10eLotto, ma comunque molto validi ed in grado di fare la differenza. Al primo posto sul podio troviamo la provincia di Lecce: a Parabita un giocatore ha realizzato 8 numeri su 8 ed ha intascato più di 53 mila euro. Puglia invece al secondo posto, grazie vincitore di Cerignola (Foggia) che ha ottenuto 21 mila euro, mentre supera il premio di 21 mila euro la provincia di Rimini, Roma e Locri (Reggio Calabria).

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016): LA SMORFIA - Pronti per la nuova estrazione del Lotto e 10eLotto? Carta e penna alla mano, registriamo tutto per ricontrollare i numeri vincenti anche in un secondo momento. Quante volte vi è capitato infatti di non riuscire a controllare subito i numeri estratti e di dover fare mille peripezie per trovarli? Naturalmente potrete scoprirli con noi, grazie al link che trovate nel nostro articolo, non appena diverrà attivo. Prima di poter cantare vittoria dobbiamo tuttavia assicurarsi di aver giocato. In caso contrario non preoccupatevi, dirigetevi tranquillamente in ricevitoria che ai numeri da giocare ci pensiamo noi. Smorfia alla mano, la notizia di oggi ci parla di un guaritore sudafricano che fa sfoggio della sua ricchezza andando in giro con vestiti ricoperti di banconote. Secondo il racconto di Dlamini, ha scoperto il suo dono quando aveva appena 12 anni, ma non gli ha mai dato peso. Pochi anni fa ha ripreso invece a sognare i suoi antenati e quando si è ammalato ha scoperto che la patologia era collegata con questo suo rifiuto. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il guaritore, 12, la guarigione, 10, il sogno, 39, gli antenati, 54, e il dono, 3. Come Numero Oro scegliamo invece i soldi, 70. Ed ora, pronti con il nostro abito più dorato, scopriamo i numeri vincenti di questa sera!

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016): LE QUOTE - L'assenza del Jackpot è stata registrata anche nell'ultimo concorso del SuperEnalotto: il montepremi verrà estratto questa sera? Una domanda che per ora si è rivelata senza risposta, ma che potrebbe presto trovare una soluzione. Magari proprio questa sera, in occasione delle feste. Non sarebbe un magnifico regalo di Natale? Siamo sicuri di sì e mentre il Jackpot ci saluta ancora una volta con una smorfia, raggiunge anche un altro traguardo. L'Agipro News, l'agenzia di stampa giochi e scommesse, ha infatti rivelato che la sestina è rientrata ufficialmente nella top 10 delle ricerche sul motore di ricerca Google. Sorridono comunque anche i giocatori che hanno conquistato i premi nello scorso appuntamento con il gioco Sisal, guidati dai quattro vincitori che con il 5 hanno portato a casa la bellezza di 43.229,30 euro. Al secondo posto troviamo invece i 33.389 euro vinti da quattro giocatori che hanno realizzato il 4+. mentre 122 sono i tagliandi fortunati che hanno registrato la vincita del 3+, pari a 2.289 euro. Si prosegue on il 4 ed il premio da 333,89 euro, finito nelle tasch di 629 fortunelli, mentre il 3 scende in campo con 22,89 euro, vincita indovinata da 24.664 giocatori. Sono stati inoltre 372.86 i vincitori che con il 2 hanno centrato la vincita da 5 euro. Le quote standard vengono capeggiate come al solito dal 2+: 100 euro in premio ai 2.078 vincitori. I dieci euro, premio associato all'1+, sono stati invece distribuiti a 12.236 giocatori ed infine 23.821 sono stati i tagliandi vincenti che hanno totalizzato i 5 euro dello 0+.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - SuperEnalotto e Jackpot stanno per ritornare nelle case di tutti gli italiani, grazie alla nuova estrazione che avverrà questa sera. I numeri da giocare li abbiamo già, ma possiamo dire lo stesso di idee e progetti per spendere il montepremi? Non dobbiamo perdere quest'occasione, anche per non farci cogliere alla sprovvista quando scopriremo che il nostro nome è quello del vincitore! KickStarter come sempre ci ha segnalato un nuovo progetto che mira a migliorare i test sulla vista. Grazie a EyeQue e ad un piccolo dispositivo, potremo infatti testare da oli la nostra vista ed ordinare un nuovo paio di occhiali grazie a questo risultato. Il tutto semplicemente tramite una App da installare sul nostro smartphone, che ci permetterà di attivare il dispositivo esterno. Semplicemente guardando attraverso la lente, otterremo lo stesso risultato delle macchine professionali usate dagli ottici. Il goal non è più un problema e ci sono ancora 12 giorni di tempo per poter decidere se partecipare o no all'offerta. E' tempo di numeri vincenti: sono già arrivati?

