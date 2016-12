PAPA FRANCESCO / Video, telefonata a Unomattina: gli auguri di un “Natale Cristiano” in diretta tv (oggi, 22 dicembre 2016)

PAPA FRANCESCO TELEFONATA A UNOMATTINA: VIDEO, GLI AUGURI DI UN NATALE CRISTIANO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - E fu così che Papa Francesco fa i suoi auguri di Buon Natale… in diretta tv! Come uno spettatore qualsiasi, il Pontefice questa mattina da Santa Marta mentre guardava la storica trasmissione di Rai1 “Unomattina” ha deciso di fare di testa sua, ha preso il telefono e… “Buongiorno, sono Francesco: mi hanno detto che oggi per voi di Unomattina è una data importante: compite 30 anni di trasmissione…”. Emozione, commozione e incredulità per i conduttori che di fronte alle parole vive del Papa smettono immediatamente di pensare ai servizi della trasmissione e si concentrano sull’illustre intervento del Pontefice in diretta tv. Auguri del tutto particolari, anzi doppi visti i 30 anni di Unomattina e il Santo Natale che si avvicina. «Volevo complimentarmi con voi, con gli autori del programma, i conduttori, i giornalisti, i registi, i tecnici, gli impiegati, insomma, con tutti coloro che cooperano alla realizzazione di questa trasmissione molto popolare. So che oggi sono presenti anche i Direttori di Tg1 e di Rai1: un saluto a loro e buon lavoro!». Arrivano poi alcuni servizi che omaggiano il Pontefice, in particolare modo un servizio sul suo pontificato realizzato dal giornalista Piero Damosso. «Vi ringrazio della bella sorpresa per il mio compleanno, ringrazio tutti!». Ma è nella seconda parte della chiamata che arriva il pensiero profondo e allo stesso tempo semplicissimo, come marchio di fabbrica di Papa Francesco ormai insegna: «Io vi auguro un Natale cristiano, come è stato il primo, quando Dio ha voluto capovolgere i valori del mondo, si è fatto piccolo in una stalla, con i piccoli, con i poveri, con gli emarginati. La piccolezza. In questo mondo dove si adora tanto il dio denaro, che il Natale ci aiuti a guardare la piccolezza di questo Dio che ha capovolto i valori mondani. Vi auguro un Santo Natale, e felice: un santo e felice Natale. Un abbraccio a tutti». Un augurio e un saluto a milioni di italiani, di ogni genere e tipo che si sono visti un Papa che chiama in diretta tv: altro che social, la vera rivoluzione “tecnologica” e “comunicativa” è tutta qui. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA TELEFONATA DI PAPA FRANCESCO A UNOMATTINA

© Riproduzione Riservata.