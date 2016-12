VACANZE DI NATALE 2016 / Mete e destinazioni: dalla topTen in Italia fino agli Ice Hotel nel mondo (oggi, 22 dicembre 2016)

VACANZE DI NATALE 2016, DESTINAZIONI: LA TOP TEN DEL LUSSO IN ITALIA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Non sapete ancora dove andare nelle orami prossime Vacanze di Natale 2016? Nessun problema, se il lavoro vi ha occluso tempo, spazio e pensiero in questo ultimo incasinato dicembre, non potete sbagliarvi se mirate ai dieci luoghi più “lussuosi” d’Italia, dove però con le offerte last minute potrete raccogliere importante offerte impensabili nei luoghi più ambiti dagli italiani per queste vacanze natalizie e per i più fortunati fino all’Epifania. Il fattore decisivo è come sempre il budget: e allora gli hotel di lusso si accompagnano come sempre ad offerte eccezionali nelle ultime ore della vigilia. Pronti al giro d’Italia? Partendo dalla numero 10, e utilizzano i dati relativi prodotti dal sito Kayak, scopriamo che Sorrento sorge come “ultima” tra i top in Italia; scaldano la classifica troviamo la bella Gallipoli in Puglia, con il mare che la fa da padrone anche per l’ottavo posto (Cagliari) e il settimo, con Genova. Incredibilmente a sorpresa una delle mete più ambite in inverno è sempre Riccione, dove evidentemente a vincere è la squisita accoglienza romagnola mista al buon cibo; Ischia al quinto e Jesolo al quarto preparano i primi tre posti in classifica dove potreste buttarvi nelle vostre vacanze di Natale 2016. Venezia, Firenze e la top Milano, i tre luoghi dove passare un inverno di classe, cultura, fascino e perché no, anche un po’ di lusso: siete convinti? Carte di credito alla mano, inizia il vostro viaggio…



VACANZE DI NATALE 2016, DESTINAZIONI: GLI ICE HOTEL PIÙ ESCLUSIVI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Chiaro, vi deve piacere il freddo per queste pazze idee sulle vacanze di Natale: ma non avete mai pensato agli Ice Hotel per la vostre feste? Grazie a Fodors possiamo scoprire quali sono nel mondo le dieci mete più ambite per le feste natalizie da trascorrere in un mix di fresco gelido e caldo tepore: insomma, gli Hotel di Ghiaccio spopolano e possono trovarsi anche a prezzi non proibitivi della serie “tentare una volta nella vita non nuoce…”. Si parte con l’Artic Resort di Kakslauttanen in Finlandia, seguito dal magico Snow Village Canada in Montreal per non parlare del Hotel of Ice Balea Lac in Romania. Ancora Finlandia con lo Snow Village e lo Snow Castle, la Svezia con l’icehotel di Jakkasjarvi e il Quebec con l’Hotel de Glace. Si chiude in bellezza con il misterico Kirkenes Snowhotel in Norvegia, il Sorrisniva sempre a Oslo e con la vicina Slovenia con il suo Eskimska Vad. Cliccate qui per vedere gli hotel esclusivi e magari trovare il vostro luogo ideale per le vostre vacanze di Natale 2016.

© Riproduzione Riservata.