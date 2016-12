ALBERTO STASI / Chiara Poggi, delitto Garlasco news: indagato amico del fratello della vittima (Ultime notizie oggi, 23 dicembre 2016)

ALBERTO STASI, DELITTI GARLASCO NEWS, INDAGATO AMICO DEL FRATELLO DI CHIARA POGGI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Si riapre il caso del delitto di Garlasco, quello dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007: condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione è stato Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima e ora detenuto nel carcere di Bollate, in provincia di Milano. Negli ultimi giorni la difesa di Stasi, al termine di nuove perizie, ha sostenuto che le tracce di Dna trovate sotto le unghie di Chiara Poggi non apparterrebbero ad Alberto Stati. Da qui la richiesta della riapertura dell'inchiesta. E, come si legge su Rainews che riporta quanto rivelato dal Corriere della Sera, "la procura di Pavia ha accolto l'esposto della mamma di Alberto Stasi e, nell'aprire una nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, ha indagato un amico del fratello della vittima le cui tracce di Dna, secondo un perizia della difesa, sarebbero state trovate sotto le unghie di Chiara". E' stata la madre di Alberto Stasi, Elisabetta Ligabò, a chiedere la revisione del processo: "Non ho fatto che ripeterlo e finalmente ne ho la conferma. Mai e poi mai Alberto avrebbe potuto uccidere Chiara. Si amavano e avevano progetti in comune. La sera prima erano andati a cena insieme. Di lì a poco sarebbero partiti per le vacanze. Erano felici, uniti, erano spensierati, vivevano con la gioia e la fiducia nel futuro tipica dei giovani fidanzati. Alberto stava per laurearsi e se c’era una persona che più di ogni altra lo spronava e gli dava forza, che lo incoraggiava e lo appoggiava, quella era Chiara".

