Anis Amri / Ucciso a Milano l'autore dell'attentato di Berlino: ha urlato “Allah Akbar” (Isis, ultime notizie oggi 23 dicembre 2016)

ANIS AMRI, ISIS NEWS: UCCISO A MILANO DURANTE SCONTRO CON LA POLIZIA (ULTIME NOTIZIE, OGGI 23 DICEMBRE 2016): MINNITI, "OPERAZIONE IN MANO ALLA MAGISTRATURA" - Potrebbero esserci "sviluppi futuri" sull'operazione in cui stanotte è stato ucciso a Sesto San Giovanni Anis Amir, l'uomo sospettato di essere il killer dell'attentato di Berlino. Lo ha dichiarato stamattina Marco Minniti, ministro dell'Interno. Minniti ha affermato di "non poter entrare nei dettagli dell'operazione" ma ha sottolineato che "la persona uccisa è risultata essere senza ombra di dubbio Anis Amri, il presunto sospettato dell'attentato terroristico a Berlino". "Il killer - ha spiegato il ministro dell'Interno - ha aggredito la nostra pattuglia di polizia. Ho parlato personalmente con Cristian Morio (l'agente ferito nella sparatoria, ndr) e gli ho fatto gli auguri di pronta guarigione. Il ragazzo è molto motivato. L'ho ringraziato di cuore per la professionalità dimostrata con il suo collega. Ringrazio tutto il dispositivo di sicurezza del nostro Paese di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi".

ANIS AMRI, ISIS NEWS: UCCISO A MILANO DURANTE SCONTRO CON LA POLIZIA (ULTIME NOTIZIE, OGGI 23 DICEMBRE 2016) - Svolta clamorosa sul caso dell’Attentato di Berlino: Anis Amri è stato ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia italiana a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Come riporta Repubblica, «l’attentatore di Berlino è stato preso a Sesto San Giovanni, vicino alla stazione. Non era una 'normale' sparatoria quella che si è verificata nella notte a Sesto San Giovanni. Il sospetto degli uomini della Digos è che dietro la reazione improvvisa e violenta di un uomo fermato per strada per un controllo documenti ci sia il terrorismo internazionale. E' successo alle tre di notte in piazza I Maggio, fuori dalla stazione di Sesto». Incredibile dunque epilogo della vicenda di Berlino con il presunto killer che dopo un controllo ha riposto al fuoco ferendo un poliziotto: Anis Amri è morto ma prima di essere ucciso ha urlato Allah Akbar, l’ormai famoso e odioso urlo di guerra dei terroristi islamismi legati all’Isis. Da quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, il killer aveva nello zaino un biglietto del treno appena preso, era arrivato dalla Francia.

ANIS AMRI, CHI È IL SOSPETTO TERRORISTA DELL’ATTENTATO DI BERLINO: LE PROVE CONTRO DI LUI (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Anis Amri è al momento il ricercato numero 1 in Germania e in Europa dopo l’attentato di Berlino che ha portato 12 morti, tra cui anche una connazionale Fabrizia Di Lorenzo: è un tunisino, profugo e da anni coinvolto in giri legati ad azioni criminali che lo hanno portato anche in carcere in Italia, per la precisione a Palermo. È ricercato dalla polizia federale tedesca perché sospettato di essere il terrorista unico della strage ai mercatini di Natale: nei suoi confronti è stato emesso un mandato di arresto europeo ed è stata promessa una ricompensa di 100.000 euro per chi fosse in grado di fornire informazioni che aiutino la polizia ad arrestarlo. La novità di ieri sul sospetto tunisino, al momento comunque con notevoli prove contro di lui ma senza la vera certezza della sua colpevolezza, è stata comunicata da Ralf Jager ministro degli Interni della Renania Vestalia: «Amri era già indagato da diverse agenzie di sicurezza tedesche perché sospettato di preparare «un grave atto di violenza contro lo stato». Sul camion utilizzato per uccidere 12 persone a Berlino sono stati ritrovati sia i documenti della sua provvisoria permanenza in Germania - era pronto un foglio di via nei suoi confronti - e poi anche le impronte sulla portiera del tir. Pare sia anche ferito visto che l’autista polacco proprietario del camion ha lottato fino all’ultimo nell’abitacolo per evitare la strage ma è stato alla fine freddato con colpi di pistola, non prima di aver ferito l’attentatore con un coltello. Resta da capire dov’è e soprattutto quali legami possa avere con il terrorismo internazionale: è il ricercato numero 1 in Europa ma ancora non si hanno certezze sulla sua piena colpevolezza.

ANIS AMRI, CHI È IL SOSPETTO TERRORISTA DELL’ATTENTATO DI BERLINO: IL PASSATO IN ITALIA (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Anis Amri non è solo ricercato in Germania per aver probabilmente agito nell’attentato di Berlino ma è in corso una taglia nei suoi confronti in tutta Europa, Italia compresa dati i trascorsi di Amri nel nostro Paese. Le novità arrivano dalla parole del padre di Anis, dopo un’intervista ad una radio tunisina e giunte come un vero boomerang in Italia, visto il coinvolgimento. Era arrivato in Italia nel 2012 Anis Amir, il tunisino ricercato dalla polizia perché sospettato di essere l'autista del Tir dell'attentato a Berlino. Nel nostro Paese è stato 4 anni in carcere in Italia e, dopo aver scontato la pena, ha ricevuto un provvedimento di espulsione. Nel luglio 2015 aveva poi raggiunto la Germania e dall'aprile 2016 risulta "tollerato”, si legge dal report dell’Ansa. Come invece riporta TgCom 24, il padre del ragazzo ricercato avrebbe raccontato come questi aveva lasciato la Tunisia sette anni fa come migrante illegale e ha scontato quattro anni di prigione a Palermo, nel carcere dell'Ucciardone, perché accusato di un incendio in una scuola. «Nella struttura italiana, il giovane avrebbe manifestato comportamenti violenti. Dopo esser uscito di prigione, il tunisino ha atteso il riconoscimento da parte della Tunisia, senza il quale non poteva essere espulso, nel Cie di Caltannissetta. Il successivo provvedimento di espulsione non è però andato a buon fine perché le autorità tunisine non hanno effettuato la procedura di riconoscimento nei tempi previsti dalla legge». Come invece riporta il New York Times nella giornata di ieri, pare che Anis Amir «era inserito nella “no fly list” degli Stati Uniti e aveva fatto ricerche online su come costruire una bomba ed era entrato almeno una volta in contatto con lo Stato Islamico. Sembra che Amri avesse legami con il circolo salafita di Ahmad Abdelazziz, conosciuto anche come Abu Walaa, un predicatore di origine irachena arrestato nella città tedesca di Hildesheim a novembre con l’accusa di essere vicino allo Stato Islamico».

