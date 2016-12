BUONA VIGILIA DI NATALE / Frasi di auguri, consigli e tradizioni: dagli auguri "religiosi" a quelli romantici (domani, 24 dicembre 2016)

BUONA VIGILIA DI NATALE: FRASI, IDEE E REGALI LAST MINUTE: DAGLI AUGURI "RELIGIOSI" A QUELLI ROMANTICI (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Siamo a un passo dalla vigilia di Natale, ormai non abbiamo più scuse: manca un solo passo alla festività più importante dell'inverno e non possiamo davvero esimerci dal fare i nostri auguri di Buona Vigilia di Natale 2016 ad amici e parenti, anche a chi abbiamo conosciuto in questi giorni e magari a chi non ci sta del tutto simpatico. Se poi è il parente ad esserci antipatico, dobbiamo rassegnarci: come dice un vecchio proverbio "Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi". Il problema principale infatti non è solo fare i nostri più sentiti auguri ai nostri cari, ma quanto a chi non tolleriamo affatto. Religione e bontà a parte, è naturale in un giorno di festa essere felici ed augurarsi che anche gli altri lo siano. Le idee tuttavia iniziano a scarseggiare, specie per chi in realtà vuole fare un figurone investendo poco del proprio tempo. Con l'avvento di internet non dobbiamo nemmeno muoverci di casa per poter avere a disposizione tantissime cartoline virtuali da inviare, comprese anche quelle con le citazioni più importanti dei discorsi di Papa Giovanni XXIII. In crisi anche gli innamorati meno romantici, che vorrebbero comunque dedicare un momento di magia al proprio partner. Anche in questo caso internet corre in nostro aiuto con frasi di auguri di Buona Vigilia di Natale 2016 per il fidanzato e la fidanzata. Ve ne citiamo qualcuna: "Di tutti i Natali che ti hanno preceduto, questo di certo è quello più speciale. Finalmente ho al mio fianco il miglior marito del mondo!; "Ci siamo incontrati, abbiamo combattuto e abbiamo conquistato tanto. Siamo più forti di tutte le sfide che abbiamo affrontato per arrivare qui. Possa il nostro amore crescere più forte ad ogni Natale che trascorriamo insieme!"; "Ho già ricevuto il mio regalo quest’anno. I tuoi sorrisi, i tuoi sguardi e la tua voce hanno reso le mie giornate più belle. Grazie amore, per i batticuore che ancora mi fai provare!"; "Il mio augurio è che la tua vita abbia milioni di motivi per farti sorridere. A me ne basta uno per essere felice: continuare ad avere al io fianco un angelo come te!". Di seguito alcuni suggerimenti sui siti in cui reperire altre frasi d'auguri di Buona Vigilia di Natale 2016, dediche, regali, idee ed altro:

