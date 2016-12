GUERRA NUCLEARE ? / Terza Guerra mondiale: Trump e Putin rinforzano gli arsenali, ma il nemico qual’è? (Oggi, 23 dicembre 2016)

GUERRA NUCLEARE? TERZA GUERRA MONDIALE: LE PAROLE DI TRUMP SUL RINFORZO ARMAMENTI USA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Parlare di Guerra Nucleare alle soglie del nuovo anno non è esattamente un azzardo né un cattivo presagio per il prossimo 2017 che sta per nascere: ma una constatazione, per cui nelle ultime ore dopo i tremendi fatti di Ankara (la morte dell’ambasciatore russo Karlov) e Berlino (l’odioso camion sulla folla ai mercatini di Natale) sia l’amministrazione Usa che quella russa hanno parlato in merito. Sentite l’ultimo tweet di Donald Trump, neo presidente Usa: «Gli Stati Uniti devono fortemente rafforzare ed ampliare la propria capacità nucleare». La direzione è ostinata e contraria a quelle promulgata negli ultimi anni di Presidenza Obama, e ribadita nelle ultime uscite pubbliche come nello scorso agosto a Hiroshima in Giappone. Niente denuclearizzazione ma tutto l’opposto, una corsa al rialzo per l’armamento e all’arsenale nucleare maggiorato: tutto questo per quale motivo? Una sorta di ribadita rivalità tra Usa e Russia per una nuova guerra fredda o prima di una possibile Terza Guerra Mondiale? Proprio nel momento però in cui Trump e Putin, i due arbitri dei prossimi anni, paiono sulla via, difficile ma reale, di una maggiore intesa di quanto non ci fosse con Barack Obama. Il nemico soprattuto quale sarebbe? Ad una prima vista il terrorismo islamico, l’Isis o più in generale tutte quelle forze arabo-meriorientale che minacciano il benessere e gli equilibri tra Occidente e Russia: un accordo tra Usa e Russia su questo campo di guerra attuale e futura è fantapolitica o una vera (forse unica) possibilità di evitare il vero e a questo punto distrutto scontro nucleare?

GUERRA NUCLEARE? TERZA GUERRA MONDIALE: LA MOSSA DI PUTIN E LA REAZIONE ALL’ATTENTATO DI ANKARA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Prima delle parole di Donald Trump che ha fatto scattare nuove discussioni su possibili scontri nucleari, aveva parlato il Presidente russo Vladimir Putin a pochi giorni dall’attentato orrendo contro l’ambasciatore russo in Turchia, ucciso in diretta video per vendicare il destino della Siria. «Abbiamo ancora molto da fare - ha dichiarato il leader del Cremlino - però allo stesso tempo già oggi, tenendo conto di molti fattori, non solo militari, ma anche storici, geografici e dello stato interno della società russa, possiamo dire con sicurezza che al giorno d'oggi siamo più forti di qualunque potenziale aggressore: qualunque», sono le parole filtrate ai media internazionali ieri mattina dal Cremlino. «Bisogna rinforzare il potenziale militare delle forze nucleari strategiche prima di tutto dei sistemi missilistici in grado di garantire il superamento dei sistemi di difesa anti missile già esistenti o che saranno dispiegati». Ma non solo, per Putin bisogna rafforzare anche le forze nucleari strategiche e sviluppare missili in grado di penetrare ogni sistema di difesa missilistica presente e futuro: «Anche le forze strategiche non nucleari devono «essere portate a un livello di qualità superiore in modo che siano in grado di neutralizzare ogni minaccia militare». Una Russai pronta, come gli Stati Uniti del resto, ma contro chi? La risposta a questa domanda, forse, potrà dirci molto degli scenari geopolitici del nuovo anno che sta per cominciare… (Niccolò Magnani)

