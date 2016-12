INCIDENTE STRADALE / News, Verona: esce di strada e finisce nel fosso: morto un 41enne (Ultime notizie, oggi 23 dicembre 2016)

INCIDENTE STRADALE NEWS: VERONA, ESCE DI STRADA CON L'AUTO E MUORE (ULTIME NOTIZIE OGGI 23 DICEMBRE 2016) - Incidente stradale mortale questa notte in provincia di Verona. Come riporta Veronasera, a Casaleone un uomo è uscito di strada con la sua auto, finendo in un fosso, ed è morto nell'impatto. L'incidente stradale è avvenuto questa notte in via Menago: alla guida della macchina c'era un 41enne che ha perso il controllo dell'auto ed è poi deceduto. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti verso le 7.45 i Vigili del Fuoco con due mezzi e cinque uomini, oltre ai Carabinieri, all'ambulanza e all'elicottero del 118. Un altro incidente stradale si è verificato ieri sera, come riferisce, PalermoToday, a Palermo: intorno alle 23,30, in uno scontro tra una microcar e un'Audi A3 all'incrocio tra via Leopardi e via Pipitone Federico, cinque persone, tra cui due quindicenni, sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente stradale, fatta dalla polizia municipale, la microcar proveniva da via Pipitone Federico e non avrebbe rispettato la precedenza colpendo l'Audi che transitava invece su via Leopardi. A causa dell'incidente stradale entrambe le macchine hanno urtato contro alcune auto in sosta e l'Audi è poi finita contro un albero. Tutte le persone ferite sono state soccorse e portate in ospedale: nessuna di loro è in gravi condizioni.

