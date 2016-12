TRAFFICO E METEO A NATALE/ Previsioni del tempo e Bollettino autostrade: ancora bel tempo, attenzione alla nebbia (oggi 23 dicembre 2016)

TRAFFICO E METEO NATALE, WEEKEND DI FESTIVITA' CON IL SOLE, MA ATTENZIONE ALLA NEBBIA (PREVISIONI DEL TEMPO, OGGI 23 DICEMBRE 2016) - Si avvicina sempre di più il Natale e sull'Italia fortunatamente continua a battere il sole. Le temperature sono in media stagionale, ma ci troviamo di fronte a giornate meravigliose e alla possibilità di fare anche delle gite fuori porta. Per quanto riguarda in senso stretto la giornata di oggi, 23 dicembre 2016, il cielo sarà sereno per tutta la giornata e bisognerà fare attenzione soprattutto in Pianura Padana alla nebbia. Ci saranno un po' di nuvole sul sud Italia con alcune precipitazioni sulla parte settentrionale della Sicilia. Nel pomeriggio comunque anche queste situazioni complicate dovrebbero appianarsi con il sopraggiungere del sole. Le temperature minime le vivremo in prima mattina sul Piemonte con i meno due gradi di Torino che nel pomeriggio riuscirà ad arrivare a cinque, meno uno ad Aosta nella mattinata e dopo sette. Le temperature massime saranno oggi a Cagliari con diciassette gradi e sedici a Palermo nonostante le possibili precipitazioni.

TRAFFICO E METEO NATALE, ATTENZIONE ALLA NEBBIA SULLA PIANURA PADANA (PREVISIONI DEL TEMPO, OGGI 23 DICEMBRE 2016) - La giornata di oggi, 23 dicembre 2016, ci porta a fare molta attenzione sulle autostrade italiane con le previsioni del tempo che ci parlano di una bella giornata ma che ci invita anche a riflettere sul fatto che ci sarà molta nebbia sulla Pianura Padana. Nella notte sono state ravvisate diverse situazioni di banchi di nebbia. Sull'A22 Brennero-Modena tra Mantova Nord e Carpi scende la visibilità che si riduce poi a settanta metri sull'A13 Bologna-Padova tra Altedo e Monselice. Attenzione anche al vento che nella notte si fa forte e battente sull'A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto nord e Fadalto. Staremo a vedere cosa accadrà nella giornata di oggi e se ci saranno delle complicazioni sulle nostre autostrade anche dettate dall'atteggiamento che assumerà il tempo sul nostro paese.

