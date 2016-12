ATTENTATO A NATALE?/ Isis, Roma e Milano: c'è pericolo? Le città del Nord sono le più "esposte" (ultime notizie, oggi 24 dicembre 2016)

ATTENTATO A NATALE? ISIS, ROMA E MILANO: C'È PERICOLO? LAZIO E LOMBARDIA REALTÀ TERRITORIALI PIÙ "ESPOSTE" (ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 DICEMBRE 2016 - Continuano a fare paura Isis e terrorismo e, per quanto riguarda l'Italia, in particolare l'allerta cresce a Roma e Milano. Il timore di un attentato ha modificato le abitudini degli italiani anche a Natale: non è un caso se 6 milioni di italiani hanno deciso di rinunciare alle vacanze fuori casa. Le realtà territoriali più "esposte" secondo l'Italian Terrorism Infiltration Index 2016 sono Lombardia e Lazio. Lo studio dell'Istituto Demoskopika ha tracciato una mappa delle regioni più a rischio di infiltrazione terroristica e rilevato che sono cresciuti i controlli per indagini relative a reati di terrorismo internazionale e interno. La paura in Italia è trasversale per le classi di età, ma il timore è avvertito maggiormente al Sud (78,1%) e nel Nord Ovest (74,8%). Per 8 italiani su 10 servono maggiori controlli interni, mentre il 60,8% del campione intervistato vuole la chiusura delle frontiere. Della paura degli attentati, ad esempio, risentì il Giubileo: pellegrini spaventati e quindi meno prenotazioni. Per sradicare il terrorismo comunque si potrebbe puntare sulla nonviolenza: è questa la tesi di Papa Francesco, secondo cui «rispondere alla violenza con la violenza conduce, nella migliore delle ipotesi, a migrazioni forzate e a immani sofferenze». Intanto il ministro dell'Interno Marco Minniti ha annunciato l'estensione delle misure anti-terrorismo predisposte per il Giubileo.

ATTENTATO A NATALE? ISIS, ROMA E MILANO: I PRECEDENTI DURANTE LE FESTE (ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 DICEMBRE 2016) - Dopo l'attentato a Berlino cresce l'allerta terrorismo in tutto il mondo: in vista del Natale molte città d'arte sono ritenute possibili obiettivi per i terroristi e i turisti rappresentano un facile bersaglio. Chi pensava allora che le tensioni a livello internazionale sarebbero diminuite durante le festività natalizie ha commesso un errore di valutazione: si stanno profilando fosche prospettive, infatti la guerra contro il Califfato si è aggravata anziché sopita. E i precedenti non mancano: negli anni passati si sono verificati diversi attentati nel periodo di Natale. Pensiamo, ad esempio, a quelli di Volgograd, avvenuti il 29 e 30 dicembre 2013: gli attacchi dei terroristi islamici ciscaucasici provocarono 34 vittime e 85 feriti. Quello è stato il peggior attentato terroristico per vittime in Russia dopo quello avvenuto all'aeroporto Domodedovo nel 2011. Era palestinese, invece, il gruppo estremista facente capo ad Abu Nidal che organizzò un attentato il 27 dicembre 1985 a Fiumicino. Contemporaneamente fu attaccato l'aeroporto di Vienna: i due attentati avvennero con uno scarto di pochi minuti l'uno dall'altro.

© Riproduzione Riservata.