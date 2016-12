BABBO NATALE 2016 / Santa Claus, a Roma va in moto fino al Policlinico Umberto I (oggi, 24 dicembre)

SANTA CLAUS, BABBO NATALE 2016, A ROMA IN MOTO FINO AL POLICLINICO UMBERTO I (OGGI, 24 DICEMBRE) - Babbo Natale è rock e va in moto: questa l'iniziativa che ogni anno, a Roma, invade le strade della capitale. Decine di Babbobikers (così si fanno chiamare) che si danno appuntamento alle 9.30 a piazzale Clodio per portare i regali agli sfortunati pazienti che sono ricoverati in ospedale proprio nei giorni delle feste natalizie. All'iniziativa, organizzata dall'associazione Aquile tricolori e patrocinata dal Comune di Roma, è presente anche Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea di Roma Capitale, insieme a esponenti delle forze dell'ordine e dell'esercito, che partecipano all'evento del 24 dicembre. I centauri appartengono tutti a gruppi di motociclisti: Forum Roma Chapter, Roman Villag Chapter, Roma Chapter e Viterbo Chapter e ogni anno si riuniscono per cercare di strappare un sorriso a chi purtroppo questo Natale non potrà passarlo nel calore della propria casa accanto a tutti i suoi cari.

SANTA CLAUS, BABBO NATALE 2016, A MILANO SULLA TORRE BRANCA (OGGI, 24 DICEMBRE) - Continuano a diffondersi le iniziative che vedono presente Babbo Natale in tutte le città d'Italia: il simpatico e rubicondo vecchietto che porta i regali ai bambini la notte di Natale, avrà il piacere di accogliere gli avventori anche a Milano e più precisamente sulla Torre Branca. Babbo Natale sarà a 108 metri di altezza pronto a salutare gli avventori e, ai suoi piedi, gli ospiti saranno accolti con vin brulé, panettoni e cioccolata: sarà possibile accedere all'evento dalle 10 alle 13 e vedere anche gli spettacoli dei folletti di Babbo Natale, che si esibiranno per grandi e piccini. Il ricavato dell'iniziativa andrà all'associazione Bambinisenzasbarre, che si occupa di dare sostegno morale e psicologico ai bambini nati da genitori che si trovano in prigione e che quindi passano delle feste molto diverse da quelle delle altre famiglie. Altre e numerose iniziative saranno presenti in tutte le città d'Italia non solo oggi, 24 dicembre, ma anche domani nel giorno di Natale.

SANTA CLAUS, BABBO NATALE 2016, A SANREMO SBARCA DAL MARE (OGGI, 24 DICEMBRE) - Altro che slitta e renne. Si rinnova la tradizione di Babbo Natale che arriva dal mare anche quest'anno a Sanremo. Lo sbarco avverrà stamattina: Santa Claus arriverà su una motovedetta, accompagnato dagli elfi sulle canoe. L'appuntamento, come ricorda La Stampa, è per tutti i bambini alle 10 a Porto vecchio, sulla banchina Vesco. Si tratta di un momento di festa dedicato ai più piccoli organizzato già da un paio di anni con l’obiettivo di avvicinare i bambini al mare. Babbo Natale non arriverà quindi sulla classica slitta guidata dalle renne ma su un'imbarcazione, accompagnato da quella della Capitaneria di Porto. Una volta sbarcato Santa Claus distribuirà ai bambini caramelle, dolci e sorprese. L'evento è curato dal Comune di Sanremo con la Capitaneria di porto e vede la partecipazione di Yacht Club e Canottieri Sanremo. Il comandante della Guardia costiera, Vincenzo Fronte, sottolinea che l'arrivo di Santa Claus dal mare "è un’occasione per ricongiungere le famiglie che lavorano sul mare con le altre cittadine, per condividere l’atmosfera delle feste. Abbiamo voluto rinnovare la tradizione, per vivere in famiglia l’atmosfera del Natale". Dopo lo sbarco di Babbo Natale ci sarà anche la benedizione da parte del vescovo a tutte le famiglie che parteciperanno all'iniziativa.

